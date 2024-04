Contraloría señala mala planificación de Seguridad Pública para los próximos seis años

La Contraloría General de la República (CGR) señaló una mala planificación del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) al crear sus estrategias para los próximos seis años, según resume un informe de auditoría del 5 de abril y divulgado este miércoles.

La CGR llegó a esta conclusión luego de analizar el Plan Estratégico Institucional (PEI) del periodo 2024-2030, dada a conocer en enero por el MSP. “El Ministerio no cumple con los elementos que forman parte del marco normativo y buenas prácticas aplicables para la formulación y seguimiento de la planeación estratégica institucional”, detalló el ente contralor.

La auditoría encontró que Seguridad no creó un sistema de seguimiento para verificar el avance del cumplimiento del PEI. Esto puede dificultar el uso eficiente de recursos y la rendición de cuentas, alertó.

El PEI plantea, con base en diez objetivos estratégicos, elaborar una herramienta para conocer la opinión ciudadana sobre la Fuerza Pública, así como aumentar la cantidad de instructores de oficiales, de funcionarios de Asuntos Internos y de delegaciones “con capacidades instaladas para desarrollar la actuación policial en el marco de la legitimidad policial”.

También plantea modernizar la Policía de Control de Drogas (PCD), aumentar la cantidad de operaciones policiales basadas en análisis de inteligencia, instalar más escáneres en puestos fronterizos, entre otras propuestas.

No obstante, la CGR señaló que el plan de Seguridad no detalla cómo se le dará seguimiento a esas iniciativas. También se cuestionó que no se incluyera un análisis del PEI anterior (periodo 2019-2023), para a partir de ahí elaborar la estrategias para el periodo 2024-2030.

La auditoría concluyó además que el PEI no se vincula con los objetivos e indicadores de la Política Nacional de Seguridad Pública- Costa Rica Segura Plus 2023-2030, dada a conocer en noviembre pasado.

Tampoco se aportó cuáles bienes y servicios va a requerir la institución para cumplir sus objetivos.

Finalmente, la CGR ordenó al ministro de Seguridad, Mario Zamora, vincular el PEI 2024-2030 con la Política Nacional de Seguridad 2023-2030, a más tardar el 31 de octubre del 2025. Asimismo, para el 30 de octubre próximo, deberá haber aprobado e implementado un sistema de seguimiento del PEI.

Al respecto, el ministro afirmó este martes que en estos meses han trabajado para adecuar los documentos técnicos y de planificación para vincular la Política Nacional de Seguridad con el PEI.

Zamora declaró que “el Ministerio de Seguridad se anticipó un año antes, la Contraloría nos dio plazo para noviembre del 2024 para presentar esa política, y la presentamos un año antes”.