Chancero confiado entregó fajo de billetes del Gordo y le robaron ¢400.000

Joaquín Zamora, chancero en Venecia de San Carlos, denunció que “en segundos” dos supuestos compradores de lotería lo enredaron y le robaron ¢400.000 en billetes de lotería navideña la mañana del viernes 21 de octubre.

En un video tomado por una cámara de seguridad en el sitio del robo, frente al supermercado La Central, se observa cómo dos sujetos se acercaron a comprarle a Zamora, y uno de ellos se lleva una parte del fajo de billetes al bolsillo trasero de su pantalón mientras el otro lo distrae. El vendedor ni siquiera se percata del movimiento.

“Llegaron dos sujetos a comprar lotería navideña. Me preguntan el precio y me dicen que les dé tal número. Yo los voy poniendo en la mesa, los voy prensando con la calculadora, mientras uno de ellos me está comprando tiempos. Supuestamente, es yerno del otro”, relató Zamora a La Nación.

“Entonces me enreda”, agregó. “Él trata de quitarme el fajo de la lotería, pero yo no se lo doy. Entonces, el otro me tira billete y me dice ‘mae páguese, páguese’, mientras el otro me lo quita, pero fueron segundos”, aseguró.

El chancero estimó que le robaron cerca de 40 tiras de cinco fracciones cada una, lo que equivale a aproximadamente ¢400.000.

Zamora, de 63 años, trabaja con la Asociación de Vendedores de Lotería de la Zona Norte, una organización domiciliada en San Rafael de Guatuso. Sin embargo, él, como revendedor, no aparece registrado directamente en la Junta de Protección Social (JPS), según confirmó la entidad.

Agregó que aún no sabe si deberá pagar el monto perdido, pues esto se determinará con los jerarcas de dicha asociación, No obstante, él confía en que el video es prueba suficiente de que le robaron y que él no tiene que reembolsar el dinero.

El vendedor, que ya presentó la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aseguró que los ladrones son conocidos en la localidad y que, después de la sustracción, se fueron a Ciudad Quesada a vender los billetes.

Este medio intentó conocer el criterio de Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la JPS y de la Asociación de Vendedores de Lotería de la Zona Norte. Sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.

Robos en época navideña Copiado!

Los asaltos y robos a chanceros se incrementan cuando sale a la calle el Gordo navideño, pues esta lotería es mucho más cara y más apetecida por los compradores.

Desde años anteriores, la Junta de Protección Social, en asocio con el Ministerio de Seguridad Pública, ha hecho campañas para aconsejar a a los vendedores cómo no ser presa fácil del hampa en esta época.

En especial, les aconsejan no caminar por lugares solitarios ni trabajar de noche (en bares, por ejemplo). Además, sugieren cambiar los horarios y las rutas de entrada y salida de su casa, no portar mucho dinero o mercancía y trabajar en parejas y ojalá en lugares muy concurridos.

También, recomiendan hacer transacciones electrónicas con Sinpe Móvil, para reducir la cantidad de efectivo disponible.

Colaboró en esta información el periodista Roger Bolaños.