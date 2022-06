‘Amor, nos estamos hundiendo, llamen a la naval’, avisó pesquero a su pareja minutos antes de naufragar

Alejandro y Cristian salieron en la lancha de pesca artesanal Karen LV el pasado sábado en la tarde del muelle del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en Puntarenas, como es de costumbre para ellos, en un viaje que tardaría entre tres a cuatro días.

El domingo en la mañana, Alejandro Pérez Gutiérrez, de 49 años, mandó un audio a Valeska Zamora Fallas, su pareja. “Amor, amor, nos estamos hundiendo, ya nos hundimos, estamos naufragando llamen a la naval (...), estamos aquí por el cabo (Blanco), nos hundió una ola, nos hundió el mal tiempo”, indicaba Pérez en el audio.

“Yo me hice levantada de la cama y empezamos a llamar a emergencias, alertando de la lancha que se hundía en ese punto, varias embarcaciones salieron a buscar ayudándonos, pero no lograron encontrarlos”, relató Valesca.

“Guardacostas también estuvo en la búsqueda, para nosotros fue una angustia enorme de que en diez minutos después del audio que me envió, ya no tenía más conexión, me asuste mucho ya que el padece de presión alta y debe de tomar pastillas”, añadió.

Pescador alertó de hundimiento a su pareja por medio de audio Alejandro Pérez Gutiérrez fue uno de los dos pescadores que naufragaron luego de que se les hundió la embarcación en el Pacífico.

Al parecer, el pescador se soltó del casco de la lancha, por lo que debió sujetarse de unas pichingas, quedando a la deriva.

Dos días después, el buque mercante ecuatoriano Sofía Z rescató a Pérez a unas ocho millas náuticas de cabo Blanco de Cóbano, Puntarenas.

De acuerdo con información obtenida por el Ministerio de Seguridad Pública, el buque trasladó a Pérez hasta el puerto de Corinto, en el noroeste del Pacífico de Nicaragua, donde fue valorado médicamente y se determinó que se encontraba en buenas condiciones.

“No podíamos ni dormir toda la familia, ya nos estábamos rindiendo de saber que pasaban los días y no se sabía nada de él, ya las fuerzas se nos acababan, esto es un milagro de Dios, él me dijo cuando hablamos que solo sentía mucho frío y que ya no podía más, fue un momento muy difícil para nosotros”, comentó Valesca.

Madre de pescador rescatado: 'Yo sabia que él estaba bien' Paula Gutiérrez aseguró que ella siempre confío en que su hijo estaba bien, a pesar de dos días de naufragio.

Por su parte, Paulina Gutiérrez Espinoza, madre de Alejandro, contó que esta es la cuarta vez que él sufre un naufragio, pero Alejandro, quien tiene unos 20 años como pescador, reapareció después de poco tiempo.

“Pará mí como madre ha sido muy duro, estos momentos no se los deseo a nadie, Alejandro es mi cumiche de tres hijos, al saber que lo encontraron me llenó de alegría y más de ver a sus hijos gritar de alegría de la noticia que fue encontrado”, declaró Paulina.

“Uno no sabe ni qué hacer aquí en tierra y saber que mi chiquito estaba flotando en el agua sin poder tomar agua ni comer, y con un mar muy picado”, manifestó.

A pesar de los días de angustia, ella afirmó saber que él estaba bien. “El corazón no me traicionó ni un momento, pensaba en mi niño nada más, se me venían cosas a la cabeza. Yo sentía en mi corazón que él estaba bien”, aseguró.

Alejandro Pérez Gutiérrez, a la derecha, después de ser rescatado por un buque ecuatoriano. A la izquierda, uno de los tripulantes del buque mercante que lo rescató. Foto: Andrés Garita.

Seguridad Pública comunicó que las autoridades del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) realizan las coordinaciones pertinentes con sus homólogos nicaragüenses para repatriar a Alejandro.

Cristian, cuyos apellidos no han trascendido, aún no ha sido encontrado por los grupos de búsqueda. Este miércoles continuaban las labores de rescate, con embarcaciones del SNG y aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA).

Martín Arias, director del SNG, detalló que este miércoles se efectuó la búsqueda entre las 20 y 30 millas náuticas donde el análisis de Guardacostas proyecta la ubicación de la lancha pesquera de matrícula P9975, considerando el desplazamiento de las corrientes marinas.

“Pese a todos estos esfuerzos realizados por mar y por aire, en el área de interés no se lograron ubicar rastros de la persona desaparecida, así como tampoco de la embarcación presuntamente semihundida”, indicó el Ministerio de Seguridad.