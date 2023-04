Abuela clama por bebé secuestrada en Cartago: ‘No sabemos si ha comido o quién la tiene’

“Pedimos que por favor la devuelvan; pobrecita la bebé no sabemos si ha comido o no, o quién la tiene, no sabemos nada”. Con esas palabras Fabiola Amador, abuela de la bebé de nueve meses que fue arrebatada a su madre el pasado domingo en Mata de Guineo en Cervantes, Alvarado, Cartago, pidió ayuda para encontrar a su nieta.

