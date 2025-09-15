Sedán transportaba 112 kilos de cocaína. Vea dónde un hombre ocultó la droga

Un sedán de color gris cargaba con más de 100 kilos de cocaína en la cajuela. Hombre de apellido Álvarez fue detenido y enviado al Ministerio Público. Foto:

Oficiales de la Policía de Fronteras detuvieron, la noche de este domingo, un vehículo tipo sedán, de color gris, que transportaba 112 kilos de cocaína.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el conductor, de apellido Álvarez, llegó al puesto de control en el kilómetro 35 de la carretera Interamericana Sur y accedió a la inspección del automotor.

Al abrir la cajuela, los oficiales notaron algunas inconsistencias y ordenaron al hombre orillar el carro para inspeccionarlo con mayor detalle. Fue entonces cuando el conductor aceleró e intentó huir, pero lograron detenerlo minutos después.

La Policía de Control de Drogas se presentó al lugar para iniciar las pesquisas y contabilizó los paquetes de cocaína ocultos dentro de un parlante y un doble forro en la cajuela.

El detenido, quien además posee antecedentes policiales por violencia contra la mujer, fue trasladado al Ministerio Público para que enfrente la justicia por un delito de tráfico de drogas.