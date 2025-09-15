Sucesos

Sedán transportaba 112 kilos de cocaína. Vea dónde un hombre ocultó la droga

Conductor del vehículo accedió a una revisión de rutina, después intentó huir. Posteriormente, la Policía halló el alijo

Por Natalia Vargas
Un sedán de color gris cargaba con más de 100 kilos de cocaína en la cajuela.
Un sedán de color gris cargaba con más de 100 kilos de cocaína en la cajuela. Hombre de apellido Álvarez fue detenido y enviado al Ministerio Público. Foto: (Ministerio de Seguridad/Cortesía)







