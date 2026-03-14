Sucesos

Secuestraron a la persona equivocada y resultaron condenados. Tribunal de Liberia dicta sentencia

Sentencia destapa el plan que idearon tres hombres

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Por Sebastián Sánchez
El juicio por secuestro extorsivo se llevó a cabo en los Tribunales de Liberia.







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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