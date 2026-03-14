Secuestraron a la persona equivocada y resultaron condenados. Tribunal de Liberia dicta sentencia

El juicio por secuestro extorsivo se llevó a cabo en los Tribunales de Liberia.

El Tribunal Penal de Liberia dictó sentencia este viernes 13 de marzo contra tres hombres que secuestraron a una persona de apellido Rojas por error. Al grupo le imputaron los delitos de privación de libertad agravada, peculado y secuestro extorsivo.

Uno de los acusados, de apellido Chévez recibió una condena de 15 años de cárcel por el delito de secuestro extorsivo.

En el mismo proceso, los jueces declararon culpables a dos sujetos, de apellidos Obando y Vásquez, de los delitos de privación de libertad agravada y peculado. Por estos hechos, el tribunal les impuso una pena de seis años de prisión a cada uno.

Según la información judicial, los sentenciados presuntamente conformaron una agrupación vinculada con actividades de crimen organizado y tráfico de drogas.

La investigación determinó que el plan para secuestrar y dar muerte a una persona se ideó a raíz de diferendos por una supuesta sustracción de un cargamento de droga.

Los imputados realizaron labores de vigilancia y logística para ubicar a su objetivo. No obstante, los sujetos identificaron por error a un hombre de apellido Rojas como la persona que buscaban.

Tras el error de identificación, procedieron a darle seguimiento, planearon su privación de libertad y posterior asesinato. Lo secuestraron, pero el homicidio no se perpetró.