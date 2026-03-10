Mató a su abogado de seis disparos y fue declarado inimputable: esta fue la sentencia del Tribunal Penal

Por orden judicial, el acusado será internado en el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley. (Imagen con fines ilustrativos).

Un hombre de apellidos Esquivel Esquivel deberá cumplir una medida de internamiento tras ser hallado responsable del homicidio de su abogado, de apellidos Quirós Campos, según determinó este lunes 9 de marzo el Tribunal Penal de Nicoya.

La sentencia establece que el imputado sea trasladado al Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol), debido a que la Fiscalía concluyó que el sujeto no comprendía el carácter ilícito de sus actos al momento del crimen.

Fue declarado inimputable. Es por eso que el Tribunal ordenó una medida de seguridad: el internamiento en el Capemcol, en vez de la prisión.

Los hechos juzgados ocurrieron el 28 de febrero del 2024 en el centro de Nicoya, en la oficina donde la víctima brindaba servicios legales. De acuerdo con la evidencia acreditada por la Fiscalía de Nicoya, el acusado era cliente de Quirós, lo que les permitía mantener una relación de confianza y visitas constantes al despacho profesional.

El día del homicidio, cerca de las 8:30 a. m., Esquivel disparó contra el abogado en al menos seis ocasiones con un revólver.

El ataque provocó la muerte de Quirós de forma casi inmediata en el sitio del suceso, según confirmó el reporte judicial del proceso que finalizó este lunes