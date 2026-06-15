Fiscalía y OIJ allanan hotel en San José donde operaría célula de Los Lara

El hotel allanado, la tarde de este lunes, se ubica en las cercanías del Mercado Borbón, en el centro de San José.

Agentes de la Sección Penal Juvenil del Ministerio Público, en compañía de funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ejecutan, la tarde de este lunes, un allanamiento en un hotel en el centro de San José, donde se presume que opera una célula de Los Lara, un grupo delincuencial con predominio en los barrios del sur de la capital.

El hospedaje, llamado 11:11, se ubica aproximadamente 200 metros al este del Mercado Borbón, y el operativo se lleva a cabo para detener a varias personas, en apariencia vinculadas con la venta de drogas y otros delitos.

Sección Penal Juvenil interviene un hotel en San José donde, en apariencia, opera una célula de Los Lara.

A la 1:25 p. m. se reportó la aprehensión de, al menos, cinco sospechosos, entre ellos, adultos y menores de edad. Mientras, otras tres personas permanecen en fuga.

El director a. i. de la Policía Judicial, Michael Soto, explicó que la diligencia se ejecutó para intervenir a esta presunta célula, la cual se dedicaría al narcomenudeo en la zona, ocasionando violencia en la capital con otros grupos delincuenciales que se quieren quedar con el territorio.

Operativo conjunto entre la Fiscalía y el OIJ deparó la detención de varios menores y adultos, en un hotel del centro de San José. (Alonso Tenorio/La Nación)

Soto indicó que esa estructura, en apariencia, utilizaba como base el hotel allanado. Allí, sus integrantes, presuntamente, se abastecían de droga, para luego distribuirla en la vía pública, con la participación de menores de edad. Posteriormente, regresaban y dejaban el dinero obtenido de las ventas.

Esta célula, se presume, utilizaba a un joven de 15 años como enlace entre los compradores de droga y el encargado del punto de venta, según las pesquisas judiciales.

El jerarca del OIJ confirmó la presencia de menores de edad en el inmueble allanado y recalcó que la situación genera preocupación, ya que la presencia de adolescentes en puntos de venta de droga se ha convertido en una escena muy “constante” para la policía.

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