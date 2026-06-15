Sucesos

Fiscalía y OIJ allanan hotel en San José donde operaría célula de Los Lara

Se reportan menores de edad y adultos detenidos

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Por Christian Montero y Natalia Vargas
Allanamiento de la Sección Penal Juvenil en San José
El hotel allanado, la tarde de este lunes, se ubica en las cercanías del Mercado Borbón, en el centro de San José. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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