Sucesos

Se rapó para evadir a la Policía, pero cayó al intentar cruzar a Nicaragua

Hombre fue ubicado en un control de carretera cuando intentaba huir hacia la frontera

EscucharEscuchar
Por Reiner Montero, corresponsal, y Cristian Mora
Sospechoso intentó huir
El hombre fue detenido en Sarapiquí mientras intentaba huir hacia la frontera norte. (Reiner Montero/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidio en PococíSospechoso se rapó el peloOIJIntentó huir a Nicaragua
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.