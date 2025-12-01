Se rapó para evadir a la Policía, pero cayó al intentar cruzar a Nicaragua

El hombre fue detenido en Sarapiquí mientras intentaba huir hacia la frontera norte.

Este domingo, la Fuerza Pública detuvo en Sarapiquí a un sujeto de apellido Flores, sospechoso del homicidio de un joven de 28 años ocurrido la noche del sábado en Pococí, en Limón, según informó el Ministerio de Seguridad Pública a La Nación.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los policías recibieron una alerta que señalaba que el sospechoso viajaba en un vehículo de carga liviana acompañado de dos hombres.

La información indicaba que su intención supuestamente era llegar a un punto ciego en la zona norte para cruzar hacia Nicaragua y evadir a las autoridades.

Trascendió que, tras el ataque, el sospechoso intentó pasar desapercibido rapándose el cabello. Sin embargo, fue identificado y localizado por los oficiales horas después.

La captura se realizó frente a la Municipalidad de Puerto Viejo de Sarapiquí, en Heredia, cuando la Policía realizaba un control de carretera.

Tanto el sospechoso como el conductor del vehículo quedaron bajo las ordenes judiciales para ser trasladados a las oficinas del OIJ en Guápiles.

El crimen

El detenido es el principal sospechoso de dar muerte a un hombre de 28 años el sábado por la noche en el bar La Mosca Chinga, ubicado en Las Palmitas de Cariari.

Según testigos, pasadas las 7:30 p. m. la víctima y el agresor iniciaron una discusión dentro del local.

En medio del altercado, el hombre, un extranjero nicaragüense, vecino del sector, habría atacado a la víctima con un puñal, provocándole heridas graves que le causaron la muerte en el sitio.

El OIJ continúa con la investigación del caso.