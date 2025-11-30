Sucesos

Homicidio en Pérez Zeledón: riña deja un muerto y un detenido de 22 años

Sospechoso quedó a las órdenes del OIJ

Por Cristian Mora
Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
Agentes del OIJ de Pérez Zeledón trasladaron el cuerpo del hombre fallecido a la Morgue Judicial, mientras continúan las investigaciones sobre la riña que terminó en homicidio. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)







Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

