Homicidio en Pérez Zeledón: riña deja un muerto y un detenido de 22 años

Agentes del OIJ de Pérez Zeledón trasladaron el cuerpo del hombre fallecido a la Morgue Judicial, mientras continúan las investigaciones sobre la riña que terminó en homicidio.

Un hombre de apellido Martínez, de 44 años, fue asesinado la madrugada de este domingo, en el distrito de Daniel Flores, en Pérez Zeledón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, alrededor de las 2:00 a. m., Martínez resultó herido durante una riña en el corredor de una vivienda. El presunto agresor es un hombre de apellido Vega, de 22 años.

Según el reporte preliminar, en medio del altercado, Martínez habría recibido múltiples heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, lo que provocó su deceso.

El OIJ indicó que el sospechoso fue detenido por oficiales de la Policía Administrativa y puesto a las órdenes de los agentes judiciales, quienes remitirán un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Agentes del OIJ de Pérez Zeledón remitieron el cuerpo de Martínez a la morgue judicial para su respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación, informó el OIJ.