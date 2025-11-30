Hombre asesinado a balazos en plena vía pública en Purral de Goicoechea

Imagen con fines ilustrativos. Sujeto fue asesinado en plena vía pública en Purral de Goicoechea.

Un hombre de apellido Vargas, de 29 años, fue asesinado la madrugada de este domingo en Purral de Guadalupe, en el cantón de Goicoechea.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vargas se encontraba en la vía pública minutos después de las 5 de la mañana. La víctima estaba discutiendo con otro hombre cuando, por motivos que se desconocen, la conversación escaló y el otro sujeto le propinó varios disparos al ahora fallecido.

Vargas recibió balazos en el tronco y el cuello, los cuales le provocaron la muerte en el lugar de los hechos.

El sospechoso se dio a la fuga inmediatamente. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar los motivos del altercado, la dinámica del homicidio y atrapar al presunto asesino.

Agentes del OIJ recolectaron indicios balísticos en el sitio y remitieron el cuerpo de Vargas a la morgue judicial para realizar la autopsia.