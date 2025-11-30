Crímenes

Hombre asesinado a balazos en plena vía pública en Purral de Goicoechea

Sujeto de apellido Vargas de 29 años estaba discutiendo con otra persona cuando le propinaron disparos en tronco y cuello

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
Imagen con fines ilustrativos. Sujeto fue asesinado en plena vía pública en Purral de Goicoechea. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioPurralGoicoecheaAsesinato
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.