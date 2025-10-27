Sucesos

¿Se han acercado a limpiar su parabrisas en un semáforo? Autoridades alertan sobre riesgos

Director de la Policía Municipal de San José lanzó un llamado a no promover este tipo de prácticas en las calles de la capital

Por Natalia Vargas
Conductores alertan sobre amenazas y agresiones en Los semáforos por hombres que ofrecen limpiar los parabrisas de los vehículos.
Conductores alertan sobre amenazas y agresiones recibidas en los semáforos por hombres que ofrecen limpiar los parabrisas de los vehículos. Foto: (Marcelo Solano Ortiz/Red social X)







