Sucesos

‘Sé cuándo me voy, pero no sé si voy a regresar’; así es la vida de un agente del SERT del OIJ

Miembros de la unidad táctica del OIJ relatan cómo viven los últimos segundos antes de un allanamiento del alto riesgo.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Allanamiento León Trece
El control de cada detalle durante un allanamiento, es fundamental para el éxito en una incursión, como esta en León XIII, donde detuvieron a alias Shaggy. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Agentes SERTSERT allanamientos
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.