San Diego de La Unión: víctima de 26 años fue acribillada con 16 disparos en la calle

La víctima fue llevada en un vehículo, hasta la sede de la Cruz Roja frente al parque de Tres Ríos.

Un hombre de 26 años, identificado preliminarmente como de apellido Gutiérrez, murió la tarde de este miércoles tras ser atacado a balazos en el sector de San Diego, entre Ríos, en La Unión de Cartago.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió cerca de las 6:30 p. m., cuando la víctima estaba en la vía pública.

En ese momento, fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Según la versión preliminar, los agresores abrieron fuego sin mediar palabra y luego huyeron del lugar.

Gutiérrez recibió al menos 16 impactos de bala.

Personas que estaban en las cercanías lo auxiliaron y lo trasladaron en un vehículo hasta una sede de la Cruz Roja Costarricense, pero fue declarado sin vida al llegar.

En la escena, los agentes judiciales recolectaron aproximadamente 24 indicios balísticos. Posteriormente, realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer el móvil y dar con los responsables.