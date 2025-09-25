Sucesos

San Diego de La Unión: víctima de 26 años fue acribillada con 16 disparos en la calle

En la escena, los agentes judiciales recolectaron aproximadamente 24 indicios balísticos

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
La víctima fue llevada en un vehículo, hasta la sede de la Cruz Roja frente al parque de Tres Ríos.
La víctima fue llevada en un vehículo, hasta la sede de la Cruz Roja frente al parque de Tres Ríos. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Balacera San Diego de La UniónOIJAtaque armado
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.