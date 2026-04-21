Salió a hacer una quema y no regresó: así encontraron a un adulto mayor en San Ramón

Un hombre de apellido Rojas, de 73 años, falleció la noche de este lunes 20 de abril tras sufrir quemaduras mientras realizaba una quema.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el incidente se registró en San Isidro de Peñas Blancas, en el cantón de San Ramón, Alajuela.

Según el relato de testigos, el fallecido se había trasladado a un terreno de su propiedad —el cual tenía desde hace 35 años aproximadamente— con el fin de realizar una quema.

Al notar que no regresaba, sus allegados iniciaron una búsqueda en el predio y localizaron el cuerpo cerca de las 7:40 p. m. con quemaduras visibles en sus piernas.

“Se aborda con múltiples quemaduras y sin signos de vida”, indicó la Cruz Roja.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes.