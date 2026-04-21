Sucesos

Salió a hacer una quema y no regresó: así encontraron a un adulto mayor en San Ramón

Un hombre de 73 años perdió la vida en San Isidro de Peñas Blancas, San Ramón, tras sufrir quemaduras

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Por Yucsiany Salazar y Édgar Chinchilla
Un adulto mayor de 73 años falleció tras sufrir quemaduras, en San Ramón.
Un adulto mayor de 73 años falleció tras sufrir quemaduras, en San Ramón. (Édgar Chinchilla /Édgar Chinchilla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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