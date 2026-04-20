Incendio consume tres viviendas en Desamparados

El incendio consumió gran parte de las viviendas ubicadas en Desamparados.

Tres familias perdieron su hogar este lunes luego de que un incendio consumiera gran parte de sus viviendas en Desamparados, San José.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, el siniestro ocurrió minutos antes del mediodía en el barrio La Paz, en la localidad de Loma Linda.

Al sitio se desplazaron cinco unidades de las estaciones de Desamparados y la Metropolitana Sur para controlar la emergencia.

Así quedó la escena tras un incendio en Desamparados

“Un total de tres casas comprometidas por fuego, para un total de 300 metros cuadrados”, explicó Jeffry Aguilar, vocero de la institución.

De acuerdo con el informe preliminar, el 60% de las estructuras resultó dañado por las llamas, mientras que el 40% restante logró ser rescatado.

Las llamas fueron controladas por los bomberos, evitando que se propagaran hacia otras casas cercanas. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

No se reportaron personas heridas o afectadas por el humo, únicamente daños materiales.