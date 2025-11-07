Sábado con calor y lluvias aisladas: estas son las zonas más afectadas en Costa Rica

El sábado traerá lluvias dispersas en el Pacífico y Caribe, con calor en regiones como Puntarenas, que alcanzará los 34,6 °C.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 8 de noviembre se presentará un patrón atmosférico con lluvias aisladas en diversas partes del país.

Durante la mañana, predominarán los cielos parcialmente nublados con bajos niveles de humedad, aunque en el Caribe se previeron lluvias ocasionales.

En la tarde, se pronosticaron aguaceros y chubascos aislados en sectores del Pacífico Central, Pacífico Sur, la península de Nicoya y el Valle Central.

Estas condiciones también podrían extenderse hacia la zona norte, donde se anticipó nubosidad en las montañas y cielos más despejados en las llanuras. Por la noche, regresarán las lluvias dispersas al Caribe y a la zona norte.

En el Valle Central, la mañana se presentará con pocas nubes y sin lluvias, mientras que por la tarde se espera un cielo de parcialmente nublado a cubierto. San José tendrá una mínima de 17,4 °C y una máxima de 26 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones de cielo despejado durante la madrugada y la mañana. Por la tarde, podrían darse chubascos aislados en la península de Nicoya, mientras que el resto de la región seguirá con ambiente caluroso. En Puntarenas, la temperatura alcanzará los 34,6 °C, con una mínima de 23,6 °C.

En el Pacífico Central, las mañanas se desarrollarán con cielos poco nublados. En la tarde podrían presentarse chubascos dispersos. En Parrita, la temperatura oscilará entre los 17,9 °C y los 30 °C.

El Pacífico Sur tendrá un aumento de nubosidad en la tarde con lluvias aisladas y una tormenta ocasional. Golfito experimentará valores entre los 21,2 °C y los 27,9 °C.

En el Caribe Norte, la mañana será parcialmente nublada, con posible lluvia ligera. Por la tarde, se pronosticaron chubascos en las montañas, mientras que en la costa se mantendrán condiciones más estables. Guápiles registrará temperaturas entre 22,8 °C y 28,1 °C.

La zona norte mantendrá condiciones secas por la mañana. En la tarde, se incrementará la nubosidad, especialmente en sectores montañosos, con cielos parcialmente nublados en las llanuras. Ciudad Quesada experimentará valores entre los 17,1 °C y los 26,9 °C.

El IMN recomendó precaución ante posibles lluvias aisladas y tormentas ocasionales, particularmente en horas de la tarde en el Pacífico y el Valle Central.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:29 a. m. y se ocultará a las 5:11 p. m.. La fase lunar se dirigirá hacia cuarto menguante.