Sucesos

Sábado con calor y lluvias aisladas: estas son las zonas más afectadas en Costa Rica

Prepárese para este sábado: el IMN anuncia lluvias aisladas y temperaturas de hasta 34,6 °C. Conozca las regiones más afectadas por estos cambios

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Imagen del cielo nublado sobre zonas de Costa Rica durante el lunes 7 de abril, con condiciones propicias para lluvias y tormentas eléctricas, según el IMN.
El sábado traerá lluvias dispersas en el Pacífico y Caribe, con calor en regiones como Puntarenas, que alcanzará los 34,6 °C. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.