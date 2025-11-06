Aumento de nubosidad y lluvias aisladas este viernes en Costa Rica: estas son las regiones más propensas

N prevé condiciones estables por la mañana y lluvias en la tarde del viernes en zonas del Pacífico, Valle Central, Caribe y zona norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 7 de noviembre de 2025 predominarán condiciones estables en el país durante la mañana, pero se espera un aumento paulatino de la humedad, lo cual favorecerá la formación de nubes, lluvias y tormentas aisladas en algunas regiones durante la tarde.

El IMN explicó que este cambio se originará por el ingreso de humedad y el efecto de factores locales como las brisas marinas y las temperaturas cálidas, que potenciarán las lluvias en sectores específicos.

Ante este escenario, se recomienda a la población estar atenta en las siguientes zonas, donde podrían presentarse chubascos o tormentas durante la tarde:

Pacífico Central

Pacífico Sur

Noroeste del Valle Central

Montañas del Caribe y de la zona norte

Península de Nicoya

En el Valle Central, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte del día, con probabilidad de lluvias aisladas y tormenta dispersa por la tarde, principalmente en el noroeste. En San José, se prevé una temperatura mínima de 17,4 °C y una máxima de 26,6 °C. Cartago presentará valores entre 14,7 °C y 24,1 °C.

En el Pacífico Norte, se anticipan cielos mayormente despejados por la mañana. Durante la tarde podrían registrarse lluvias locales en la península de Nicoya, especialmente en sectores costeros. Puntarenas alcanzará los 34,5 °C, mientras que Bagaces marcará una mínima de 20,5 °C.

En el Pacífico Central, se esperan cielos despejados en la mañana y condiciones más húmedas por la tarde, con posibles chubascos dispersos. En Parrita, la temperatura se ubicará entre 17,6 °C y 30,2 °C.

El Pacífico Sur tendrá una jornada estable en las primeras horas, pero la humedad aumentará durante la tarde, provocando lluvias y tormentas ocasionales. Golfito registrará temperaturas entre 21,4 °C y 29,4 °C.

En el Caribe Norte, habrá condiciones estables durante el día, aunque por la tarde se anticipan chubascos en zonas montañosas. En Guápiles, la temperatura oscilará entre 20,3 °C y 28,8 °C.

El Caribe Sur mantendrá cielos despejados en la mañana. En la tarde, las montañas presentarán nubosidad parcial, sin lluvias significativas. Sixaola reportará una máxima de 31,4 °C, con una mínima de 22,5 °C.

En la zona norte, se anticipa un día parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas dispersas en las montañas. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 16,9 °C y 26,8 °C, mientras que en Upala se alcanzarán los 31,1 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:28 a. m., y su puesta ocurrirá a las 05:12 p. m. La luna se dirige hacia su fase de cuarto menguante, con salida a las 07:27 p. m. y ocultamiento a las 07:37 a. m.