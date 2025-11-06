Sucesos

Aumento de nubosidad y lluvias aisladas este viernes en Costa Rica: estas son las regiones más propensas

El IMN prevé lluvias aisladas por la tarde en varias regiones; se recomienda precaución en zonas del Pacífico y sectores montañosos del Caribe

Por Silvia Ureña Corrales y Damián Arroyo C.
Lluvias por empuje frío afectarán el Caribe y zona norte. Posibilidad de tormentas en el Pacífico sur.
N prevé condiciones estables por la mañana y lluvias en la tarde del viernes en zonas del Pacífico, Valle Central, Caribe y zona norte. (Canva/Canva)







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

