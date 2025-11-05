Sucesos

Masa de aire seco sobre Centroamérica provocará calor y condiciones estables en Costa Rica este jueves

Una masa de aire seco sobre Centroamérica mantendrá a Costa Rica con calor, cielos parciales y posibles lluvias en el sur. Conozca el pronóstico completo

Por Silvia Ureña Corrales
Guanacaste, Playas
El IMN prevé cielo parcialmente nublado, altas temperaturas y pocas lluvias para este jueves en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

