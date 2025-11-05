Masa de aire seco sobre Centroamérica provocará calor y condiciones estables en Costa Rica este jueves

El IMN prevé cielo parcialmente nublado, altas temperaturas y pocas lluvias para este jueves en Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este jueves 6 de noviembre el país continuará bajo la influencia de una masa de aire seco que favorece condiciones estables y secas.

Esta situación mantendrá los cielos parcialmente nublados en la mayoría del territorio nacional, con temperaturas cálidas durante el día y frescas en la noche.

Durante la madrugada y la mañana, se prevé cielo con pocas nubes en todas las regiones. En la tarde y primeras horas de la noche, aumentará la nubosidad, principalmente en las zonas montañosas del Pacífico Sur y parte de la cordillera del Pacífico Central, donde no se descarta la presencia de lluvias ocasionales.

En el Valle Central, los cielos permanecerán poco nublados desde la madrugada hasta la noche. No se anticipan lluvias. San José tendrá una temperatura mínima de 17,5 °C y una máxima de 24,1 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones estables y soleadas durante todo el día. La nubosidad aumentará en la tarde sin provocar precipitaciones. Liberia presentará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 34 °C.

En el Pacífico Central, predominarán los cielos con pocas nubes durante la mañana. En la tarde se anticipa nubosidad parcial, especialmente en las montañas, con posibilidad de lluvias aisladas. Parrita tendrá temperaturas entre los 17,7 °C y los 30,4 °C.

El Pacífico Sur experimentará cielos con pocas nubes en la madrugada y mañana. Durante la tarde, aumentará la nubosidad, con lluvias ocasionales principalmente en sectores montañosos. Golfito registrará una mínima de 21,8 °C y una máxima de 26,5 °C.

En la región del Caribe Norte, los cielos se mantendrán parcialmente nublados durante toda la jornada. Guápiles alcanzará una temperatura mínima de 21,7 °C y una máxima de 27,5 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares, con estabilidad atmosférica y cielo parcialmente nublado. Limón tendrá una mínima de 21,8 °C y una máxima de 29 °C.

La zona norte experimentará mayor nubosidad en la madrugada, con tendencia a disminuir hacia la tarde. No se prevén lluvias. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre los 16,7 °C y los 26,8 °C.

El IMN resaltó que las condiciones secas y la poca cobertura nubosa favorecerán un aumento en la radiación solar y en las temperaturas diurnas, especialmente en las regiones del Pacífico y en zonas bajas del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:28 a. m. y la puesta a las 5:12 p. m. La luna se encontrará en fase hacia cuarto menguante, con salida a las 6:23 p. m. y ocultamiento a las 6:29 a. m.