Robo millonario en Alajuela: 11 hombres asaltan supermercado; policía detuvo a 5 sospechosos

Un grupo de 11 hombres ejecutó un millonario robo la noche de este domingo 22 de marzo en un supermercado ubicado en Alajuela, donde sustrajeron una fuerte suma de dinero en efectivo tras ingresar por la fuerza y amenazar con armas de fuego.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 8:15 p. m. en San Rafael.

En apariencia, el establecimiento ya se encontraba cerrado al público; sin embargo, una persona que transitaba por el lugar observó un forcejeo entre uno de los asaltantes y un empleado del local. El testigo dio aviso inmediato a la Policía Administrativa.

Bajo intimidación, los sujetos lograron apoderarse de aproximadamente ¢2 millones y $30.000.

Tras el asalto, los individuos se dieron a la fuga, pero la Fuerza Pública interceptó a varios de ellos en las cercanías.

En el operativo, las autoridades lograron la detención de cinco hombres idenficiados con los apellidos:

Fernández, de 26 años.

Aguilar, de 25 años.

Hernández, de 32 años.

Navarro, de 28 años.

Marín, de 40 años.

Durante la intervención, se decomisaron armas de fuego, cerca de ¢1,9 millones en efectivo y otros artículos que habrían sido sustraídos del establecimiento.

Agentes del OIJ realizaron la inspección en el lugar y mantienen las diligencias para dar con el resto de los involucrados.

Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.