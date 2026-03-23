Sucesos

Robo millonario en Alajuela: 11 hombres asaltan supermercado; policía detuvo a 5 sospechosos

Un testigo alertó a la policía tras ver un forcejeo entre un sospechoso y un empleado

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Por Yucsiany Salazar
Robo en supermercado Alajuela / Fuerza Pública
El hecho ocurrió en San Rafael. (Albert Marín y redes sociales/Composición de Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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