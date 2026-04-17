Sucesos

Robaban de madrugada, perforaban paredes y tenían apoyo desde adentro: Así actuaba la banda detenida por asaltos a comercios de Limón

Expediente del caso Estrella detalla que empleados de supermercados fueron reclutados por la organización.

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Por Christian Montero
El expediente del caso Estrella detalla que los sospechosos actuaban de forma “totalmente organizada”. Usaban acetileno para abrir cajas fuertes.
El expediente del caso Estrella detalla que los sospechosos actuaban de forma “totalmente organizada”. Usaban acetileno para abrir cajas fuertes. (Foto: Christian /Foto: La Nación)







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Caso Estrella asaltos supermercados Limón
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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