Robaban de madrugada, perforaban paredes y tenían apoyo desde adentro: Así actuaba la banda detenida por asaltos a comercios de Limón

El expediente del caso Estrella detalla que los sospechosos actuaban de forma “totalmente organizada”. Usaban acetileno para abrir cajas fuertes.

El expediente del caso Estrella detalla que 11 sospechosos de integrar una banda que asaltaba comercios en Limón, estaba “totalmente organizada” y había reclutado a empleados de una reconocida cadena de supermercados.

El 17 de marzo la sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanó 11 propiedades para detener a los sospechosos de integrar el grupo criminal, quienes dieron golpes en comunidades de Limón como Matama y el Valle de la Estrella.

El documento judicial describe que los miembros de la organización delictiva “se distinguen por vulnerar las estructuras, creando accesos mediante fracturas, boquetes en paredes, techos y la utilización de equipos de oxi-acetileno”, todo con el apoyo de “un funcionario de Walmart y otro de Palí”. Los asaltos ocurrían en horas de la noche y la madrugada, con armas de fuego y herramientas para forzar accesos y abrir cajas de seguridad.

La investigación se centró en los asaltos al Palí de Río Banano, entre el 15 y el 16 de junio del 2025, y en el almacén Gollo de La Guaria, en Valle La Estrella, el 29 de ese mismo mes.

En el atraco a la tienda de electrodomésticos, según el expediente, los perpetradores “cortaron los candados de la cortina metálica para abrirla, una vez dentro sustrajeron variedad de artículos electrónicos y el videograbador, usaron equipo de acetileno para cortar la caja fuerte y herramienta para forzar accesos.” El perjuicio ascendió a aproximadamente ₡19 millones.

Cuando oficiales de la Fuerza Pública atendieron la alerta del sistema de monitoreo de la tienda, los sospechosos escaparon y abandonaron una buseta con parte del botín adentro, incluyendo el videograbador del local y dos teléfonos celulares.

Medidas cautelares

La audiencia de medidas cautelares de este caso se celebró entre el 18 y 23 de marzo, tras la que un juez impuso medidas que rigen del 17 de marzo al 17 de setiembre de este año.

El presunto líder de la estructura quien es de apellidos Lamas Chévez cumple seis meses de prisión preventiva, misma medida que aplica para Trejos Barret, empleado de Palí, y Wilson Cruz, quien al momento de su detención portaba una tobillera electrónica impuesta por el Ministerio de Justicia y Paz por un caso previo de robo agravado.

Otros siete imputados recibieron medidas menos restrictivas como firmar cada 15 días, mantener domicilio fijo y no salir del país. Se trata de Chaves Valle, Grajal Oporta, Esquivel Oporta, Morales Chévez, Brown Zamora, Lamas Chévez y Mathurin Douglas.

La Fiscalía apeló la resolución del juez en cuanto a estos últimos sospechosos.