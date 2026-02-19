Riña entre trabajadores del Hospital San Carlos termina a balazos: OIJ detiene a sospechoso por tentativa de homicidio

El OIJ detuvo a un hombre sospechoso de tentativa de homicidio en San Carlos.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la tarde de este miércoles a un hombre de apellidos Soto Muñoz por ser sospechoso del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un compañero de trabajo en el Hospital San Carlos.

La aprehensión se realizó a las 6:40 p. m. en la vía pública en La Tesalia, en San Carlos.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos que se le atribuyen al sospechoso ocurrieron el 17 de febrero, en horas de la tarde, en las cercanías de San Roque.

Según la investigación, el sujeto habría iniciado una riña con su compañero y, durante el altercado, presuntamente extrajo un arma de fuego y le disparó.

La detención de Soto Muñoz se habría logrado gracias a la grabación realizada por las cámaras de la Policía Municipal de San Carlos.

Uno de los balazos habría quedado incrustado en un rótulo cercano a donde ocurrió la disputa. (Cortesía/Cortesía)

El detenido permanece bajo custodia policial junto con su vehículo, que será sometido a revisión para determinar si existen elementos que lo vinculen con el hecho investigado.