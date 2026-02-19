Sucesos

Riña entre trabajadores del Hospital San Carlos termina a balazos: OIJ detiene a sospechoso por tentativa de homicidio

Hechos ocurrieron este 17 de febrero en la vía pública

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El OIJ detuvo a un hombre sospechoso de tentativa de homicidio en San Carlos.
El OIJ detuvo a un hombre sospechoso de tentativa de homicidio en San Carlos. (OIJ/OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJriñahospital de San Carlosarma de fuego
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.