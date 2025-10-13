Riña en Pavas termina en asesinato: hombre muere baleado en vía pública

El homicidio en Lomas del Río, Pavas ocurrió la tarde del domingo. (Imagen con fines ilustrativos)

Un hombre de apellido Solano, de 30 años, fue asesinado de varios disparos tras una riña ocurrida la tarde del domingo en Lomas del Río, Pavas.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Solano se encontraba en vía pública cuando, por razones aún desconocidas, se desató un altercado con otro hombre.

El sospechoso sacó un arma de fuego y le disparó a Solano en el rostro y el abdomen. Las autoridades recibieron la alerta alrededor de las 4:49 p. m. y, cuando los socorristas llegaron al sitio, la víctima ya había fallecido.

Según informó la Policía Judicial, el atacante huyó del lugar y el caso permanece en investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la identidad del sospechoso.

Herido en Hatillo

La mañana de este lunes se reportó otro hecho violento, esta vez en Hatillo centro.

Los hechos ocurrieron a las 5:08 a. m., cuando un hombre identificado como Valverde, de 45 años, se encontraba en vía pública.

De acuerdo con el OIJ, el hombre fue baleado en varias ocasiones desde un vehículo y recibió impactos de bala en las piernas.

Producto de sus heridas, fue trasladado de emergencia por la Cruz Roja Costarricense al Hospital San Juan de Dios.

Agentes de la Policía Judicial iniciaron las pesquisas para esclarecer el caso e identificar a los sospechosos.