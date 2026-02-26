Riña en Crucitas deja a un hombre en condición crítica tras disparos

El paciente fue estabilizado por una unidad de soporte avanzado durante el traslado al centro médico. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre resultó gravemente herido por arma de fuego la madrugada de este jueves en la zona minera de Crucitas, en San Carlos.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el incidente se registró a las 12:55 a. m. en el sector de Cutris, específicamente en Finca Vivoyet, en un campamento ubicado en el área donde se desarrolla actividad minera ilegal.

El hombre fue herido en la pierna tras una riña. Una unidad de soporte básico fue despachada al sitio.

“A eso de las 2:30 a.m. tenemos contacto con el paciente y lo encontramos en condición crítica”, explicó el cruzrojista Daniel Quirós.

De inmediato iniciaron el traslado hacia el Hospital San Carlos. Durante el trayecto se realizó un traslado a una unidad de soporte avanzado, cuyos paramédicos estabilizaron al paciente con manejo especializado antes de continuar el traslado al centro médico.

La zona de Crucitas, en San Carlos, continúa bajo una fuerte presión por el repunte de la minería ilegal. En las últimas semanas, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) intensificó los operativos, realizando decomisos masivos de material minero y el hallazgo de infraestructura clandestina y químicos peligrosos.