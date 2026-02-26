Sucesos

Riña en Crucitas deja a un hombre en condición crítica tras disparos

El incidente ocurrió en un campamento de Finca Vivoyet, en Cutris, durante la madrugada. El hombre presentaba una herida de arma de fuego en la extremidad inferior

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Dos cadáveres fueron hallados dentro de un túnel en Crucitas.
El paciente fue estabilizado por una unidad de soporte avanzado durante el traslado al centro médico. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CrucitasRiñaDisparos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.