Riña en Alajuelita deja un hombre fallecido y un sospechoso en fuga

Víctima murió tras ser herido con arma blanca

Por Cristian Mora
Agentes del OIJ realizaron la inspección ocular y el levantamiento del cuerpo en el sitio donde ocurrió la riña, en Concepción Abajo de Alajuelita. (Foto: Archivo)







