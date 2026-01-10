Riña en Alajuelita deja un hombre fallecido y un sospechoso en fuga

Una riña dejó un fallecido la mañana de este sábado en Concepción Abajo de Alajuelita. La víctima fue identificada con el apellido Monge y tenía 25 años, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho se produjo tras un altercado entre Monge y otro sujeto en vía pública. Durante la confrontación, el ahora fallecido fue herido con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.
Los hechos habrían ocurrido pasadas las 5 a. m. y el presunto responsable se dio a la fuga.
Al lugar acudieron agentes del OIJ, quienes realizaron la inspección ocular, la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.
El caso permanece bajo investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el presunto homicida, según indicó el OIJ.