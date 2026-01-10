Riña en Alajuelita deja un hombre fallecido y un sospechoso en fuga

Agentes del OIJ realizaron la inspección ocular y el levantamiento del cuerpo en el sitio donde ocurrió la riña, en Concepción Abajo de Alajuelita.

Una riña dejó un fallecido la mañana de este sábado en Concepción Abajo de Alajuelita. La víctima fue identificada con el apellido Monge y tenía 25 años, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho se produjo tras un altercado entre Monge y otro sujeto en vía pública. Durante la confrontación, el ahora fallecido fue herido con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Los hechos habrían ocurrido pasadas las 5 a. m. y el presunto responsable se dio a la fuga.

Al lugar acudieron agentes del OIJ, quienes realizaron la inspección ocular, la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el presunto homicida, según indicó el OIJ.