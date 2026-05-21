Rescatistas encuentran cuerpo atrapado en acumulación de troncos en río de Cariari

El cuerpo de un hombre fue encontrado en una palizada, en Cariari, confirmó Cruz Roja. Imagen con fines ilustrativos.

La Cruz Roja localizó este jueves el cuerpo de una persona que permanecía atrapada en una palizada (acumulación de troncos o ramas) en Cariari de Pococí, Limón, luego de desplegar un operativo de búsqueda tras el reporte de que la víctima había sido arrastrada por una cabeza de agua.

El operativo de los cuerpos de rescate comenzó en Campo 1 de Cariari a las 11:02 a. m., en apoyo a oficiales de la Fuerza Pública. De acuerdo con la información preliminar, tres personas aseguraron haber observado la tarde del miércoles el momento en que la corriente se llevaba a la víctima.

Aunque las autoridades confirmaron que no existía una denuncia formal por desaparición en la zona, los rescatistas movilizaron personal operativo, una unidad básica y equipo especializado para rastrear el río.

Minutos después de iniciar el rastreo, los equipos de búsqueda ubicaron el cadáver río abajo, retenido entre las ramas y los troncos acumulados.

Tras el hallazgo, el personal coordinó las labores para liberar el cuerpo con ayuda de una motosierra y equipo especial, con el fin de trasladarlo a una zona segura y ponerlo a disposición de los agentes judiciales.