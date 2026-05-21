Sucesos

Rescatistas encuentran cuerpo atrapado en acumulación de troncos en río de Cariari

Tres testigos alertaron haber visto un cuerpo arrastrado por la corriente el día anterior

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Por Yucsiany Salazar
El cuerpo de un hombre fue extraído del río Tiribí.
El cuerpo de un hombre fue encontrado en una palizada, en Cariari, confirmó Cruz Roja. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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