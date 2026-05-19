Sucesos

Hallan cuerpo de hombre desaparecido en Cartago

Víctima fue vista por última vez este domingo 17 de mayo

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Por Sebastián Sánchez y Keyna Calderón
Un hombre fue hallado sin vida en río de Pacayas, en Cartago. (Imagen con fines ilustrativos).
Un hombre fue hallado sin vida en río de Pacayas, en Cartago. (Imagen con fines ilustrativos). (Cruz Roja/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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