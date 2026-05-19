Hallan cuerpo de hombre desaparecido en Cartago

Un hombre fue hallado sin vida en río de Pacayas, en Cartago. (Imagen con fines ilustrativos).

El cuerpo de un hombre fue recuperado la tarde de este lunes de las márgenes de un río ubicado en Pacayas, en Alvarado de Cartago.

El operativo fue llevado a cabo por la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Se trataría, según información no confirmada por las autoridades, de un hombre de apellidos Murcia Contreras.

La víctima de 38 años fue vista por última vez el domingo y este lunes fue reportado como desaparecido, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La zona del rescate es de difícil acceso, por lo que la labor se llevó a cabo con equipo especializado. Según información preliminar, el hombre pudo haber resbalado. Según las autoridades, presentaba un golpe en la cabeza.

El caso quedó a cargo de la Policía Judicial.