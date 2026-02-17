Rescatan a cuatro personas que ingresaron ilegalmente a peligrosa catarata en San Carlos

Cuatro personas fueron rescatadas la noche de este martes tras quedar atrapadas en la catarata conocida como Quebrada Gata, también llamada Cañón Jurásico o Cataratas de Marsella, en Venecia de San Carlos, confirmó la Cruz Roja Costarricense luego de ingresar de forma ilegal y pese a reiteradas advertencias de peligro.

La alerta ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 3 p. m. del martes, cuando se reportó que cuatro personas realizaban canyoning en el sector de Toro 2, una zona cercana a una planta hidroeléctrica y de acceso altamente restringido.

Se trata de un deporte de aventura que consiste en descender por cañones, barrancos o cauces de ríos de montaña utilizando diversas técnicas.

Rescate tras acceso ilegala a catarata

Debido a la complejidad del terreno, la Cruz Roja desplegó cuatro vehículos, entre ellos unidades de primera intervención operativa y ambulancias, y coordinó un amplio operativo interinstitucional con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad.

Según explicó Gabriel Quirós, coordinador operativo regional de la Benemérita, fue necesario coordinar con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para reducir el caudal de la catarata, lo que permitió que personal especializado y bomberos ingresaran por el margen del río hasta el pie de la caída de agua, donde lograron acceder a las personas.

Los cuatro ocupantes fueron extraídos hasta un sitio seguro y valorados médicamente. Se encontraban en condición estable y no requirieron traslado a un centro médico.

Personal de la Cruz Roja Costarricense y del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica acompañó esta madrugada la salida de cuatro personas rescatadas de la catarata Quebrada Gata, un sitio de acceso prohibido y considerado de alto riesgo en Venecia de San Carlos. (Cruz Roja C/Cortesía)

Zona prohibida y de alto riesgo

Las autoridades reiteraron que el ingreso a la catarata Quebrada Gata está prohibido, es ilegal y representa un riesgo para la vida.

El sitio no cuenta con senderos autorizados, infraestructura de seguridad ni pólizas, y en el pasado se han registrado accidentes mortales.

El acceso se encuentra dentro de propiedades del ICE y áreas vinculadas al Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, cuyas autoridades han advertido en múltiples ocasiones que, en caso de emergencia, la ayuda puede tardar varias horas en llegar debido a las condiciones del terreno.

Entre los principales peligros figuran crecidas súbitas, cabezas de agua, superficies resbalosas, cañones cerrados y el riesgo de lahares asociados a la actividad volcánica de la zona.