Rescatan a cuatro personas que ingresaron ilegalmente a peligrosa catarata en San Carlos

Personas entraron de forma ilegal a la catarata Quebrada Gata; zona prohibida y de alto riesgo según reiteradas advertencias de autoridades

Por Juan Fernando Lara Salas

Cuatro personas fueron rescatadas la noche de este martes tras quedar atrapadas en la catarata conocida como Quebrada Gata, también llamada Cañón Jurásico o Cataratas de Marsella, en Venecia de San Carlos, confirmó la Cruz Roja Costarricense luego de ingresar de forma ilegal y pese a reiteradas advertencias de peligro.








