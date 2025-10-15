‘Regresa por favor, Zu’: Vecina que pidió ayuda en redes es una de las detenidas por desaparición de Ligia Faerron

Una de las mujeres detenidas por la desaparición de Ligia Faerron publicaba imágenes para dar con el paradero de la mujer.

Dos vecinas de la empresaria Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, cuyo cadáver buscan en una finca en San Carlos, fueron detenidas la mañana de este martes, como sospechosas de ocultar información de interés sobre la desaparición de la mujer.

En apariencia, la relación entre las mujeres y la víctima era estrecha.

Una de ellas, identificada con los apellidos Linares Rodríguez, de 70 años, compartió en su cuenta de Facebook siete publicaciones sobre la desaparición de Faerron, en las que se solicitaba a la ciudadanía ayuda para dar con el paradero de la mujer, cuyo rastro se perdió el pasado 26 de setiembre.

“Regresa por favor Zu. Dios te cuide!”, escribió Linares el 2 de octubre, tan solo un día después de que la Policía Judicial divulgara la imagen de la empresaria.

Desde entonces, la mujer continuó compartiendo imágenes difundidas por perfiles de noticias locales, por medio de las cuales los familiares solicitaban ayuda para dar con la mujer.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial inspeccionan una finca en San Carlos, donde estarían los restos de Ligia Faerron. (Foto: John Durán/Foto: John Durán)

“Con el corazón en la mano, compartimos que nuestra mamá sigue desaparecida (...) Confiamos plenamente en su experiencia (OIJ y Fuerza Pública) y en la labor que realizan para esclarecer los hechos y dar con el paradero de nuestra mamá”, manifestaron los familiares en una de las publicaciones.

Linares Rodríguez fue detenida este martes junto a su hija, una mujer de apellidos Monterrey Linares, de 44 años, luego de que agentes judiciales allanaran la vivienda donde ambas residen en Ciudad Quesada, San Carlos.

A las mujeres se les señala por el aparente delito de favorecimiento real, que se imputa a quien, después de que alguien comete un delito, procura o ayuda a lograr la desaparición, ocultación o alteración de rastros, pruebas o instrumentos, o para asegurar el producto o provecho de la acción delictiva.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial inspeccionan una finca en San Carlos en busca de pruebas para esclarecer el crimen de Ligia Faerron. Uno de los sospechosos detenidos los acompaña en la diligencia. (Foto: John Durán/Foto: John Durán)

OIJ busca cuerpo

Además de la vivienda de las mujeres, se llevó a cabo un operativo en una propiedad de 61,5 hectáreas, localizada en Javillos de Florencia, en San Carlos. Allí detuvieron a un hombre de apellidos González López, de 29 años, quien también tenía una relación muy cercana con Faerron.

De acuerdo con las autoridades, en esta finca, propiedad de la madrastra de González y de su pareja sentimental, un ciudadano norteamericano, se ubicarían los restos de la empresaria.

Según explicó Randall Zúñiga, jerarca de la Policía Judicial, González López fue la última persona vista con el vehículo de la empresaria, un Volvo 4x2 del 2013, que apareció casi una semana después de que se reportara la desaparición de Faerron.