‘Regresa por favor, Zu’: Vecina que pidió ayuda en redes es una de las detenidas por desaparición de Ligia Faerron

La vecina, de 70 años, fue detenida junto con su hija, de 44, por el aparente delito de favorecimiento real

Por Natalia Vargas
Una de las mujeres detenidas por la desaparición de Ligia Faerron publicaba imágenes para dar con el paradero de la mujer.
Una de las mujeres detenidas por la desaparición de Ligia Faerron publicaba imágenes para dar con el paradero de la mujer. (Facebook/Redes sociales)







