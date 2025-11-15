Martín Ureña Sánchez, de 58 años, un reconocido pintor de Siquirres, es la víctima de un ataque armado ocurrido la noche del viernes en La Herediana, Siquirres.

La mañana de este sábado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que los hechos habrían ocurrido en vía pública. Después de recibir un disparo en la parte trasera de su cuello, Ureña fue trasladado de emergencia al Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de Siquirres y posteriormente llevado al Hospital Tony Facio, en Limón.

Los agentes judiciales hallaron la motocicleta del hombre y su bulto a unos 20 metros de donde ocurrieron los hechos.

Ureña, desde niño, sintió pasión por la pintura, lo que lo llevó a experimentar por su cuenta. En ese camino descubrió su inclinación por el paisaje acrílico y desde entonces forjó su carrera. Así se explica su trayectoria en el Sistema de Información Cultural de Costa Rica.

Ureña fue llevado en condición crítica al Hospital Tony Facio, en Limón. (FAcebook/Martín Ureña, artista baleado en Siquirres. Foto Facebook.)

Ureña se dedica a la pintura en su tiempo libre y crea imágenes en su mente para luego plasmarlas en un lienzo.

La misma fuente lo cita como miembro de la Asociación de Artesanos Siquirreños, y también como parte de la Junta Directiva de la Casa de la Cultura de Siquirres durante el 2016.

Sus obras se han expuesto en el cantón de Siquirres, en Sikiartes, en la EARTH, en Cartago en 2017 y en Turrialba.