Sucesos

Recluso escapa de la cárcel de San Sebastián durante actividad deportiva

La Policía Penitenciaria y el Ministerio de Seguridad Pública mantienen un operativo activo para dar con el recluso fugado.

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Por Libia Solano Meza
Hombre celdas
El intento de fuga en la Cárcel de San Sebastián ocurrió durante una actividad deportiva interna en el centro penal. (iStock)







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FugaCárcelSan Sebastián
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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