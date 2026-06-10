Recluso escapa de la cárcel de San Sebastián durante actividad deportiva

El intento de fuga en la Cárcel de San Sebastián ocurrió durante una actividad deportiva interna en el centro penal.

La tarde de este miércoles, un intento de fuga en la cárcel de San Sebastián puso en alerta a las autoridades penitenciarias y obligó a desplegar un operativo de búsqueda en las inmediaciones del centro penal.

El incidente ocurrió durante el período de actividades deportivas que se realizaba dentro de las instalaciones.

Según la información oficial, dos privados de libertad aprovecharon ese momento para intentar escapar. Afortunadamente, uno de ellos fue rápidamente detenido.

Por un error en la información divulgada por el Ministerio de Justicia a las 2:45 p. m. se informó que el fugado era un hombre de apellidos Mora Varela e incluso divulgó su fotografía; sin embargo, esa es la identidad del indiciado detenido.

Quien permanece en fuga, según rectificó hasta las 3:19 p. m. ese despacho, es otro hombre identificado como Luis Alejandro Alcázar Chinchilla.

Luis Alejandro Alcázar Chichilla se fugó de la cárcel de San Sebastián durante el desarrollo de una actividad deportiva. La Policía mantiene su búsqueda. (Foto: cortesía Ministerio de Justicia/Foto: cortesía Ministerio de Justicia)

Fuga en San Sebastián.

Tras el incidente, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se solicitó el apoyo del Ministerio de Seguridad Pública para reforzar los operativos de búsqueda en las zonas aledañas.

Equipos policiales mantienen recorridos y labores de rastreo para dar con su paradero.

Las autoridades aún no han brindado detalles sobre posibles fallas en los protocolos de seguridad ni sobre investigaciones internas para determinar cómo se produjo el intento de fuga. El caso continúa en desarrollo mientras se mantienen los esfuerzos de localización.