Sucesos

Acribillan a hombre dentro de una barbería en Guanacaste

Víctima tenía 28 años y falleció en el sitio.

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Por Libia Solano Meza
El OIJ investiga el asesinato de un hombre de 28 años, de apellido Espinoza, quien fue atacado a balazos dentro de una barbería. (Shutterstock)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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