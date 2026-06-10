Acribillan a hombre dentro de una barbería en Guanacaste

El OIJ investiga el asesinato de un hombre de 28 años, de apellido Espinoza, quien fue atacado a balazos dentro de una barbería.

Un hombre de apellido Espinoza, de 28 años, fue asesinado dentro de una barbería en Sardinal de Carrillo, en Guanacaste, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho se registró a 7:15 p. m., de este martes 9 de junio. Según el OIJ, la víctima presentaba impactos de bala en la cabeza y el tórax.

Al parecer, mientras Espinoza estaba dentro del establecimiento, otro hombre ingresó al local y le disparó en múltiples ocasiones. La víctima falleció en el sitio, mientras que el sospechoso se dio a la fuga.

Datos del OIJ, revelan que Guanacaste es la quinta provincia más violenta del país.

Hasta la fecha los jóvenes de 18 a 29 años son las principales víctimas de este tipo de criminalidad.