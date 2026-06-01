Homicidio en Liberia: vecinos salieron tras escuchar disparos y hallaron a joven tendido en vía pública

Las detonaciones alertaron a los vecinos la noche del domingo. Minutos después se confirmó el homicidio del joven. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Álvarez, de 25 años, es la más reciente víctima de homicidio en el país.

Según la versión preliminar, varios vecinos de Pueblo Nuevo, en Liberia, Guanacaste, alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples disparos en las cercanías de sus viviendas. Al salir a la calle, observaron el cuerpo del joven tendido en la vía pública.

La Cruz Roja recibió el reporte de la emergencia a las 10:59 p. m. y desplazó una ambulancia para atender el incidente.

A su llegada al sitio, los paramédicos ubicaron a Álvarez con varios impactos de bala en su cuerpo y lo declararon fallecido en el lugar del ataque.

El OIJ, por su parte, precisó que el joven tenía tres heridas por arma de fuego en el hombro izquierdo, el pecho y la pantorrilla izquierda. Por el momento, no se reportan personas detenidas.

La provincia de Guanacaste registra al menos 20 homicidios en lo que va del 2026, según estadísticas de la Policía Judicial.