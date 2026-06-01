Crímenes

Homicidio en Liberia: vecinos salieron tras escuchar disparos y hallaron a joven tendido en vía pública

Una balacera en Liberia dejó a un hombre de 25 años sin vida en Pueblo Nuevo de Liberia. OIJ identifica víctima.

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Por Yucsiany Salazar
Las detonaciones alertaron a los vecinos la noche del domingo. Minutos después se confirmó el homicidio del joven. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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