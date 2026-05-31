Crímenes

Amplían prisión preventiva a sospechosos por homicidio de empresario estadounidense hallado muerto en Cartago

El móvil del crimen habría sido el robo de unos $28.000 en tarjetas bancarias y efectivo.

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Por Yucsiany Salazar
Vatani Eshraghollah, de 71 años
Eshraghollah Vatani, un empresario estadounidense de origen iraní, de 71 años, encontró el peor desenlace para su vida el día que escogió venir a Costa Rica. (Tomada de Redes Sociales/Tomada de Redes Sociales)







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Empresario estadounidenseCartagoPrisión preventiva
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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