Amplían prisión preventiva a sospechosos por homicidio de empresario estadounidense hallado muerto en Cartago

Eshraghollah Vatani, un empresario estadounidense de origen iraní, de 71 años, encontró el peor desenlace para su vida el día que escogió venir a Costa Rica.

Tres personas investigadas por el homicidio del empresario estadounidense Vatani Eshraghollah pasarán tres meses más en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La medida fue dictada por el Juzgado Penal de Heredia contra dos hombres de apellidos Brown, de 22 años, y Westney, de 21, así como contra una mujer de apellido Donaldson, quienes figuran como sospechosos del asesinato del extranjero de 71 años.

El cuerpo de Eshraghollah fue encontrado el 5 de junio de 2025 en una finca ubicada en Bermejo de Cartago, varios días después de que se reportara su desaparición.

De acuerdo con la investigación, el empresario habría sido citado el 20 de mayo a una vivienda en Mercedes Norte de Heredia por una menor de edad. En ese lugar, aparentemente, ocurrió el homicidio.

La hipótesis de las autoridades señala que, tras la muerte de la víctima, el cuerpo fue trasladado hasta la finca, donde finalmente un vecino de la zona lo encontró en avanzado estado de descomposición y con aparentes heridas de arma de fuego.

Un sujeto apellidado Westney Vilaboa, es el sospechoso de ser el autor intelectual del homicidio del empresario. (Christian Montero/Foto: cortesía OIJ)

Las autoridades presumen que el móvil del crimen fue el robo de tarjetas. Según el expediente, los sospechosos habrían sustraído alrededor de $18.000 en efectivo y cerca de $10.000 mediante el uso de tarjetas bancarias pertenecientes al empresario.

“Supuestamente, uno de los encartados habría usado las tarjetas bancarias del ofendido para hacer compras en diversos comercios en la provincia de Limón", indicó el Poder Judicial.

Eshraghollah era presidente de Vatani Consulting Engineers (VCE), una firma de ingeniería y consultoría con sede en Houston, Texas.

Los tres imputados fueron detenidos en agosto de 2025. Desde entonces descuentan prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal por el delito de homicidio.