Homicidio de empresario estadounidense: Sospechosos de cometer el crimen continuarán en prisión preventiva

Vatani Eshraghollah, de 71 años, fue visto por última vez en Alajuela el 19 de mayo

El cuerpo del estadounidense Vatani Eshraghollah, de 71 años, apareció en una finca privada en Bermejo de Cartago el 5 de junio de este año, en avanzado estado de descomposición y con aparentes heridas de arma de fuego.

Vatani era presidente de Vatani Consulting Engineers, PLLC (VCE), una firma consultora con sede en Houston, Texas, dedicada a brindar servicios completos de diseño e ingeniería. Tras el homicidio, la Policía Judicial determinó que el móvil habría sido el robo de $18.000 en efectivo, $10.000 mediante el uso de sus tarjetas bancarias, así como un vehículo Toyota perteneciente a la víctima.

Esta semana, el Juzgado Penal de Heredia dictó tres meses más de prisión preventiva contra dos hombres de apellidos Brown, de 22 años, y Westney, de 21, y contra una mujer de apellido Donaldson, por el delito de homicidio.

Westney fue detenido la tarde del 18 de agosto por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, cuando se presentó a los tribunales de Heredia para realizar una diligencia relacionada con el caso.

Para la Policía Judicial, este hombre de 21 años es el presunto autor intelectual del asesinato del extranjero. Según la investigación, habría utilizado las tarjetas bancarias del ofendido para hacer compras en diversos comercios de Puerto Viejo de Limón, incluyendo el alquiler de un hospedaje mediante una plataforma digital.

Se presume que Vatani fue citado la mañana del 20 de mayo de 2025 por una menor de 17 años, a una vivienda ubicada en Mercedes Norte de Heredia, donde en apariencia habría ocurrido el delito.

Esta joven figura entre las personas detenidas el pasado 7 de agosto durante una serie de allanamientos ejecutados por la Policía Judicial en Cartago.

Al llegar al sitio, aparentemente, Vatani habría sido interceptado por Westney, Brown y Donaldson, quienes lo habrían agredido de forma violenta, causándole graves lesiones.

Luego de asesinarlo, los tres sospechosos habrían trasladado el cuerpo hasta la finca donde fue hallado días después.