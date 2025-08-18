Cae supuesto autor intelectual del homicidio de empresario estadounidense

Un hombre de apellidos Westney Vilaboa fue detenido la tarde de este lunes como sospechoso del homicidio del empresario estadounidense Vatani Eshraghollah, cuyo cuerpo fue encontrado en Bermejo de Cartago el 5 de junio de este año.

Un hombre de apellidos Westney Vilaboa, de 21 años, es el presunto autor intelectual del homicidio del empresario estadounidense Vatani Eshraghollah, cuyo cuerpo fue ubicado en un finca en Bermejo de Cartago el 5 de junio de 2025. (Christian Montero/Foto: cortesía OIJ)

Westney Vilaboa fue arrestado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, cuando se presentó a los tribunales de Heredia para hacer una diligencia relacionada con el caso.

Para la Policía Judicial, este hombre de 21 años es el presunto autor intelectual del asesinato de Vatani, quien era de origen iraní. Por este caso, dos adultos apellidados Donaldson de 20 años y Carrier de 22, así como una menor de 17 años fueron detenidos el 7 de agosto tras dos allanamientos del OIJ de Cartago.

Según la investigación, el sospechoso habría usado tarjetas bancarias del ofendido para hacer compras en diversos comercios en Puerto Viejo de Limón, incluyendo alquiler de un hospedaje mediante una plataforma digital.

Las autoridades establecieron que el ingeniero fue citado la mañana del 20 de mayo por una menor de edad, de 17 años, en una vivienda en Mercedes Norte de Heredia, en donde habría ocurrido el asesinato; posteriormente el cuerpo del ofendido, quien tenía 71 años, fue trasladado hasta una finca en Bermejo donde un vecino reportó el hallazgo días después.

El móvil del crimen fue el robo de al menos $10.000 que fueron sustraídos de las tarjetas del ofendido, más $18.000 en efectivo.

Westney Vilaboa quedó a las órdenes del Ministerio Público de Heredia en donde se lleva la causa por el homicidio del extranjero.

El OIJ de Cartago mantiene la búsqueda de un Toyota Rav4 blanco que pertenecía al ofendido, si tiene información sobre el vehículo comuníquese a la línea confidencial 800 8000 645.