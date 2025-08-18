Sucesos

Cae supuesto autor intelectual del homicidio de empresario estadounidense

Hecho ocurrió en Bermejo de Cartago en junio de este año

Por Christian Montero

Un hombre de apellidos Westney Vilaboa fue detenido la tarde de este lunes como sospechoso del homicidio del empresario estadounidense Vatani Eshraghollah, cuyo cuerpo fue encontrado en Bermejo de Cartago el 5 de junio de este año.








