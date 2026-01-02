Sucesos

Reclamo por transitar en moto por una finca provocó homicidio de adolescente

Hecho ocurrió en Buenos Aires de Puntarenas.

Por Christian Montero
Un adolescente de 16 años fue asesinado tras un reclamo por circular en varias ocasiones en moto por una finca en Buenos Aires de Puntarenas.
Un adolescente de 16 años fue asesinado tras un reclamo por circular en varias ocasiones en moto por una finca en Buenos Aires de Puntarenas. (Foto: captura de pa/Foto: captura de pantalla)







