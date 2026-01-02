Reclamo por transitar en moto por una finca provocó homicidio de adolescente

Un adolescente de 16 años fue asesinado tras un reclamo por circular en varias ocasiones en moto por una finca en Buenos Aires de Puntarenas.

El reclamo por transitar en varias ocasiones dentro de una finca sería la causa del asesinato de un menor de edad de la zona sur del país, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Aproximadamente a las 7 p. m. de este 1.° de enero, en la comunidad de Sansi, ubicada entre Buenos Aires y San Vito Coto Brus, en Puntarenas, ocurrió el altercado que involucró a dos hombres de apellido Amador, quienes presuntamente habrían tenido una discusión con el adolescente y un grupo de conocidos.

La Policía Judicial informó de que el joven compartía con varias personas, “aparentemente los mismos se encontraban transitando en motocicleta y al pasar frente a una finca fueron detenidos por dos masculinos, quienes les reclamaron por transitar en tantas ocasiones por el mismo lugar”.

Esa circunstancia originó un altercado tras el cual uno de los sospechosos golpeó al menor en la cabeza. El grupo se retiró del lugar, se reunieron más adelante en otro punto, pero el menor, ahora fallecido, decidió regresar.

“Al volver, supuestamente, uno de los sujetos involucrados realizó un disparo, hiriendo al menor en el abdomen, por lo que éste se fue del lugar en su motocicleta y aproximadamente 200 metros más adelante se desvaneció y falleció”, precisó la Policía Judicial.

Los sospechosos fueron presentados ante la Fiscalía de Buenos Aires, en donde les siguen una causa por el delito de homicidio.

Entre las cinco de la tarde y las siete de la noche del primer día del año, se reportaron cuatro homicidios ya que en Lindavista de La Unión de Cartago fueron asesinados tres hombres, quienes estaban en un búnker, poco después se conoció el caso del adolescente atacado en Buenos Aires.