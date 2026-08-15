Sucesos

Reabre ruta 32 tras derrumbe este sábado 15 de agosto

La carretera que comunica San José con Limón permaneció cerrada durante cuatro horas mientras equipos del MOPT removían el material que cayó sobre la vía

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Por Arianna Villalobos Solís
Ruta 32 San José Limón
El MOPT restableció el paso por la ruta 32 tras unas cuatro horas de cierre por la caída de material sobre la carretera. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Ruta 32San JoséLimónderrumbe en ruta 32
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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