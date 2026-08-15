Reabre ruta 32 tras derrumbe este sábado 15 de agosto

El MOPT restableció el paso por la ruta 32 tras unas cuatro horas de cierre por la caída de material sobre la carretera.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que se restableció el paso por la ruta 32, luego de permanecer alrededor de cuatro horas cerrada debido a un derrumbe sobre la vía.

Las autoridades informaron, pasadas las 9 a. m., de que la caída de material impedía el tránsito de vehículos por la carretera que conecta San José con Limón.

Ante esta situación, equipos de limpieza se desplazaron al sitio para remover los escombros y habilitar nuevamente la circulación.

De igual manera, para quienes necesiten desplazarse entre ambas provincias, el MOPT recordó que existen otras opciones de paso, además de la ruta 32: Vara Blanca, únicamente para vehículos livianos; la ruta nacional 10, entre Siquirres y Turrialba; y la vía Bajos de Chilamate-Vuelta de Kooper.