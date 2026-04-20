Rancho Redondo y La Unión amanecen con temperaturas por debajo de 10 °C este 20 de abril

El IMN reportó temperaturas desde 2,5 °C en zonas altas hasta más de 26 °C en el Pacífico norte este 20 de abril.

Las condiciones climáticas en Costa Rica mostraron contrastes marcados este 20 de abril de 2026, con temperaturas mínimas que descendieron hasta los 2,5 °C en zonas altas y superaron los 26 °C en regiones costeras, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El reporte preliminar del IMN indicó que Cerro de la Muerte presentó la temperatura más baja, seguido por los volcanes Turrialba e Irazú, ambos con 4,4 °C. Estas condiciones se concentraron principalmente en áreas de mayor altitud del país.

En contraste, las temperaturas más altas se registraron en el Pacífico norte, donde estaciones como Palo Verde alcanzaron los 26,4 °C y Puesto Negros los 26,3 °C.

El informe también evidenció que el Valle Central mantuvo temperaturas intermedias, con registros entre los 10,1 °C en Santiago de Paraíso y hasta 20,7 °C en sectores como Piedades de Santa Ana. Estas variaciones responden a diferencias de altitud y condiciones locales.

Por su parte, las regiones del Caribe mostraron temperaturas moderadas, con valores que oscilaron entre 11,8 °C en Juan Viñas y 20,9 °C en el Aeropuerto de Limón. Según el IMN, estas condiciones reflejan la influencia de la humedad y la nubosidad en esa zona.

En el Pacífico sur, las temperaturas mínimas se ubicaron entre las más frescas fuera de zonas montañosas, con registros como 2,5 °C en Cerro de la Muerte y 13,8 °C en Brisas de Coto Brus. Este comportamiento responde a factores como la altitud y la cobertura vegetal.

El IMN señaló que estos datos son preliminares y forman parte del monitoreo diario de condiciones climáticas. La información permite analizar patrones térmicos en distintas regiones del país, lo que resulta clave para sectores como agricultura, salud y gestión del riesgo.