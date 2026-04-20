Sucesos

Rancho Redondo y La Unión amanecen con temperaturas por debajo de 10 °C este 20 de abril

Varias zonas del Valle Central registraron temperaturas frescas durante la madrugada. Conozca los puntos donde se reportaron los valores más bajos

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Por Silvia Ureña Corrales
El IMN reportó temperaturas desde 2,5 °C en zonas altas hasta más de 26 °C en el Pacífico norte este 20 de abril.
El IMN reportó temperaturas desde 2,5 °C en zonas altas hasta más de 26 °C en el Pacífico norte este 20 de abril. (Rafael Pacheco /Rafael Pacheco)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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