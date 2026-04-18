Clima en Costa Rica: temperaturas altas y lluvias este domingo, vea qué regiones serán afectadas

Costa Rica tendrá un domingo cálido con nubosidad variable y lluvias aisladas en el Pacífico y zonas montañosas, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este domingo 19 de abril de 2026 el país presentará condiciones cálidas y nubosidad variable, con influencia de brisas locales y vientos alisios débiles.

Durante la mañana, predominará el cielo de poco a parcialmente nublado en la mayor parte del territorio. Hacia la tarde, aumentará la nubosidad en el eje montañoso central. Este patrón favorecerá lluvias dispersas y chubascos en sectores del Pacífico Central y Pacífico Sur.

El IMN indica que el Valle Central tendrá probabilidad media de lluvia hacia el norte y oeste en horas vespertinas. En el Caribe, se estiman precipitaciones aisladas en zonas montañosas.

En el Valle Central, la mañana iniciará con nubosidad parcial. En la tarde, se esperan chubascos aislados con tormenta de corta duración. En San José, la temperatura mínima será de 17,7 °C y la máxima de 27,8 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones mayormente despejadas durante la mañana. En la tarde, aumentará la nubosidad con posibilidad de aguacero aislado cerca del golfo. Nicoya registrará una mínima de 23,1 °C y una máxima de 38,3 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará de pocas nubes a parcialmente nublado. Durante la tarde se presentarán aguaceros aislados con tormenta. Parrita tendrá temperaturas entre 17,7 °C y 33 °C.

El Pacífico Sur mostrará nubosidad variable desde la madrugada. En la tarde, aumentará la cobertura nubosa con lluvias y aguaceros aislados con tormenta ocasional. Golfito tendrá una mínima de 21,9 °C y una máxima de 29,7 °C.

En el Caribe Norte, el día iniciará parcialmente nublado. En la tarde se prevé lluvia local en sectores montañosos. Guápiles registrará una mínima de 21 °C y una máxima de 29,2 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares, con nubosidad parcial y lluvias en montañas durante la tarde. Limón tendrá temperaturas entre 21,6 °C y 30 °C.

En la zona norte, el cielo variará de pocas nubes a parcialmente nublado durante el día. No se anticipan lluvias significativas. Ciudad Quesada registrará una mínima de 15 °C y una máxima de 28,8 °C.

El IMN destaca que el ambiente cálido será característico del mes de abril, con mayor desarrollo de nubosidad en horas de la tarde, principalmente en regiones del Pacífico.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:24 a. m. y se pondrá a las 05:46 p. m. La fase lunar estará en dirección hacia cuarto creciente.