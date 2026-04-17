Clima en Costa Rica: lluvias y mayor nubosidad dominarán este sábado

Costa Rica tendrá un sábado con lluvias y tormentas en el Pacífico y Valle Central, mientras el Caribe y la zona norte mantendrán calor y nubosidad parcial.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 18 de abril el país presentará condiciones húmedas e inestables. Este patrón favorecerá mayor nubosidad y precipitaciones en distintas regiones, en especial durante la tarde.

El informe indica que la inestabilidad atmosférica aumentará la cobertura nubosa conforme avance el día. En horas vespertinas se desarrollarán lluvias y tormenta eléctrica en el Pacífico y el Valle Central. Durante la noche se espera mayor concentración de nubosidad, lo que elevará la probabilidad de aguaceros en el Pacífico Central y el Pacífico Sur.

En el Valle Central, la mañana iniciará con nubosidad parcial. En la tarde el cielo variará de parcialmente nublado a nublado, con posibilidad de lluvias. En la noche persistirá la nubosidad con precipitaciones aisladas. San José registrará una temperatura mínima de 17,2 °C y una máxima de 27,4 °C.

El Pacífico Norte tendrá un inicio mayormente despejado. Durante el día aparecerá nubosidad parcial y se presentarán aguaceros aislados cerca del golfo. En la noche el cielo estará despejado a parcialmente nublado, con lluvias dispersas. Nicoya tendrá una mínima de 20,4 °C y una máxima de 38,4 °C.

En el Pacífico Central, la madrugada mostrará nubosidad parcial con posibilidad de lluvia. En la tarde se esperan lluvias acompañadas de tormenta eléctrica. La noche mantendrá nubosidad parcial con precipitaciones aisladas en las primeras horas. Quepos reportará una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C.

El Pacífico Sur presentará condiciones similares. La mañana tendrá nubosidad parcial. En la tarde se desarrollarán lluvias con tormenta eléctrica. Durante la noche se mantendrá la posibilidad de precipitaciones aisladas. Golfito tendrá una temperatura mínima de 21,9 °C y una máxima de 32,1 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará parcialmente nublado durante el día. En la tarde se presentarán lluvias locales en sectores montañosos. La noche mantendrá condiciones parciales sin cambios significativos. Guápiles registrará una mínima de 23 °C y una máxima de 32 °C.

El Caribe Sur seguirá un patrón similar. Habrá nubosidad parcial durante la jornada y lluvias localizadas en zonas montañosas en la tarde. Limón tendrá una temperatura mínima de 21,1 °C y una máxima de 30,3 °C.

En la zona norte, la mañana iniciará con pocas nubes. Durante el día predominará la nubosidad parcial y un ambiente cálido. No se anticipan lluvias relevantes. Ciudad Quesada registrará una mínima de 13,5 °C y una máxima de 28,3 °C.

El IMN señala que las condiciones húmedas persistirán en todo el territorio nacional. Este escenario generará lluvias y tormenta eléctrica en el Pacífico y el Valle Central, mientras que el Caribe y la zona norte mantendrán cielos parcialmente nublados con ambiente cálido.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:25 a. m. y la puesta a las 5:46 p. m. La salida de la luna ocurrirá a las 6:10 a. m. y la puesta a las 7:10 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia cuarto creciente.