Sucesos

Clima en Costa Rica: lluvias y tormentas eléctricas este viernes en varias regiones

El aumento de humedad y la inestabilidad atmosférica generarán aguaceros y tormentas en distintas zonas del país durante la tarde

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Por Silvia Ureña Corrales
Fuerte aguacero y neblina en la General Cañas
El IMN prevé lluvias y tormentas este viernes, con mayor impacto en el Pacífico y nubosidad variable en el resto del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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