Clima en Costa Rica: lluvias y tormentas eléctricas este viernes en varias regiones

El IMN prevé lluvias y tormentas este viernes, con mayor impacto en el Pacífico y nubosidad variable en el resto del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 17 de abril el país tendrá condiciones húmedas e inestables, en especial en el Pacífico y el Valle Central.

El debilitamiento de los vientos alisios permitirá mayor acumulación de humedad. Esto generará nubosidad y lluvias en distintos sectores durante la tarde. La zona de convergencia intertropical influirá en el comportamiento atmosférico.

Durante la mañana, el cielo estará entre poco y parcialmente nublado en la mayor parte del territorio. En la tarde, aumentará la nubosidad con lluvias y aguaceros aislados en zonas montañosas y sectores costeros del Pacífico.

En el Valle Central, la madrugada tendrá nubosidad parcial. En la tarde, el cielo pasará de parcialmente nublado a nublado con lluvias y posibles tormentas eléctricas en sectores del centro y norte. San José tendrá una temperatura mínima de 16,9 °C y una máxima de 27,1 °C.

El Pacífico Norte tendrá una jornada calurosa y mayormente despejada en la mañana. En la tarde, se presentarán chubascos aislados cerca del golfo. Liberia registrará una mínima de 21,3 °C y una máxima de 37,6 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará de parcialmente nublado a nublado. En la tarde habrá lluvias y tormentas eléctricas en sectores costeros. Quepos tendrá temperaturas entre 22,2 °C y 30,5 °C.

El Pacífico Sur presentará mayor inestabilidad. En la tarde y noche se prevén lluvias y tormentas eléctricas. Golfito tendrá una mínima de 22,1 °C y una máxima de 29,2 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará parcialmente nublado durante el día. En la tarde se estiman lluvias locales en zonas montañosas. Guápiles tendrá una mínima de 21,4 °C y una máxima de 28,8 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares, con lluvias aisladas en sectores montañosos en la tarde. Limón registrará temperaturas entre 21,5 °C y 30,2 °C.

En la zona norte, el cielo estará parcialmente nublado durante el día, sin lluvias relevantes. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 15,8 °C y una máxima de 27,8 °C.

El IMN señala que la mayor inestabilidad se concentrará en el Pacífico central y sur, así como en el entorno del golfo de Nicoya. Estas condiciones favorecerán lluvias vespertinas y nubosidad significativa.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:25 a. m. y la puesta a las 5:46 p. m. La luna saldrá a las 5:19 a. m. y se ocultará a las 6:08 p. m. La fase lunar será luna nueva.