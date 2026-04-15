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Clima en Costa Rica: lluvias y calor intenso para este jueves

Costa Rica enfrentará un jueves con contrastes en el tiempo, entre altas temperaturas y episodios de lluvia. Conozca las zonas con mayor variación según el IMN

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Por Silvia Ureña Corrales
Clima: lluvias intensas, fuerte aguacero
Costa Rica tendrá calor fuerte en el Pacífico Norte y lluvias aisladas en el Pacífico central y sur este jueves, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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