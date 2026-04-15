Clima en Costa Rica: lluvias y calor intenso para este jueves

Costa Rica tendrá calor fuerte en el Pacífico Norte y lluvias aisladas en el Pacífico central y sur este jueves, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 16 de abril el país presentará condiciones mayormente estables en el centro y norte, con baja humedad y vientos entre débiles y moderados.

El informe señala que el Pacífico central y sur tendrá mayor nubosidad en la tarde. En estas regiones se estiman lluvias dispersas y aguaceros aislados en zonas bajas y costeras hacia el final del día.

Durante la mañana, gran parte del territorio nacional tendrá cielo despejado a poco nublado. En la tarde, el ingreso de humedad favorecerá nubosidad en sectores montañosos, mientras el Caribe mantendrá pocas precipitaciones.

En el Valle Central, la mañana iniciará despejada con viento moderado. En la tarde aumentará la nubosidad con posibles lluvias hacia el oeste. San José registrará una temperatura mínima de 17,1 °C y una máxima de 25,6 °C.

El Pacífico Norte tendrá una jornada soleada y ventosa durante todo el día. Las temperaturas serán elevadas. Nicoya alcanzará una mínima de 21 °C y una máxima de 38,8 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. En la tarde se estiman lluvias aisladas con posibilidad de tormenta. Parrita tendrá una mínima de 17,9 °C y una máxima de 32,9 °C.

El Pacífico Sur presentará condiciones similares. La nubosidad aumentará en la tarde con lluvias y tormenta en la noche. Golfito registrará una mínima de 22 °C y una máxima de 30,7 °C.

En el Caribe Norte, la mañana tendrá pocas nubes. En la tarde aumentará la nubosidad con lloviznas en sectores montañosos. Guápiles tendrá una mínima de 20,9 °C y una máxima de 27,9 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares. Se prevé nubosidad variable y lluvias en zonas altas. Limón registrará una mínima de 21,2 °C y una máxima de 31,5 °C.

En la zona norte, el patrón será estable en la mañana con aumento de nubosidad en la tarde. Se estiman lluvias en montañas. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 16,3 °C y una máxima de 27,9 °C.

El IMN destaca que las condiciones estables predominarán en el centro y norte del país, mientras el Pacífico tendrá mayor actividad lluviosa hacia el final del día.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:26 a. m. y la puesta a las 5:46 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna nueva.