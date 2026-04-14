Hasta 38 °C y fuertes vientos: así estará el clima este miércoles en Costa Rica

El IMN prevé ráfagas intensas, ambiente caluroso y lluvias dispersas en el Pacífico Central y Sur durante la tarde.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 15 de abril el país presentará una disminución de la humedad. Sin embargo, persistirán los vientos alisios acelerados en gran parte del territorio nacional.

Las ráfagas alcanzarán entre 40 km/h y 60 km/h en zonas bajas del Valle Central. En el Pacífico Norte y sectores montañosos, los vientos oscilarán entre 60 km/h y 85 km/h.

Durante la mañana, predominarán condiciones estables en la mayor parte del país. En la tarde, se desarrollará nubosidad en el Pacífico Central y en sectores cercanos al golfo Dulce, con posibilidad de chubascos aislados y tormenta eléctrica.

En el Valle Central, el día iniciará despejado y ventoso. Estas condiciones se mantendrán durante toda la jornada. En San José, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 27 °C.

El Pacífico Norte registrará un ambiente muy caluroso y ventoso. El cielo se mantendrá despejado durante el día. En Nicoya, la temperatura oscilará entre 24,5 °C y 38 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, la mañana presentará nubosidad parcial. En la tarde aumentará la cobertura nubosa con chubascos aislados y posible tormenta eléctrica. Quepos tendrá temperaturas entre 23 °C y 31,5 °C.

El Pacífico Sur mostrará un patrón similar. Habrá nubosidad parcial y lluvias localizadas en la tarde, especialmente cerca del golfo Dulce. Golfito registrará una mínima de 23 °C y una máxima de 31,5 °C.

En el Caribe Norte, predominará la nubosidad de poca a parcial durante el día. Existe baja probabilidad de lloviznas en zonas montañosas. Guápiles tendrá temperaturas entre 21,4 °C y 29,3 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares. La nubosidad variará entre poca y parcial, con lloviznas aisladas en sectores altos. Limón presentará una mínima de 22 °C y una máxima de 30,1 °C.

En la zona norte, el cielo variará de poco a parcialmente nublado. El viento será más intenso en áreas montañosas. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 18 °C y 27 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:26 a. m. y se ocultará a las 05:46 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.