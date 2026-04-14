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Hasta 38 °C y fuertes vientos: así estará el clima este miércoles en Costa Rica

El IMN prevé ráfagas intensas, ambiente caluroso y lluvias dispersas en el Pacífico Central y Sur durante la tarde

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Por Jailine González Gómez
Atardecer con buen clima sobre San José
El IMN prevé ráfagas intensas, ambiente caluroso y lluvias dispersas en el Pacífico Central y Sur durante la tarde. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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