Sucesos

Propietaria de casa donde operaba búnker de Gordo Julio: ‘Denuncié y no pasó nada’

Madre soltera asegura que alquiló la propiedad para cuidarla desde la distancia.

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Por Christian Montero
Allanamiento Cartago
La dueña de la casa que la banda de Gordo Julio convirtió en bunker, asegura que ha denunciado la situación irregular. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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