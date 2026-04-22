Sucesos

Pronóstico del tiempo en Costa Rica: continúan las lluvias y aumenta la nubosidad este jueves

El país enfrentará una jornada con mayor presencia de nubes y episodios de lluvia en distintas regiones, con cambios notorios entre la mañana y la tarde, según el IMN

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Clima, lluvia
El IMN prevé un jueves con lluvias, tormentas y calor en Costa Rica, con mayor afectación en el Pacífico y el Valle Central. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
climaclima en Costa RicaIMNSUCnotas ia
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.