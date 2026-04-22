Pronóstico del tiempo en Costa Rica: continúan las lluvias y aumenta la nubosidad este jueves

El IMN prevé un jueves con lluvias, tormentas y calor en Costa Rica, con mayor afectación en el Pacífico y el Valle Central.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 23 de abril el país tendrá condiciones inestables. El aumento de humedad y el calentamiento durante el día favorecerán la presencia de nubosidad y precipitaciones en varias regiones.

Durante la mañana, el cielo estará entre despejado y parcialmente nublado en la mayor parte del territorio. El ambiente será cálido. Para la tarde, se prevé un aumento gradual de la nubosidad con lluvias dispersas y tormentas eléctricas, en especial en el Pacífico y sectores del Valle Central.

En el Valle Central, la mañana iniciará con nubosidad parcial. En la tarde se estiman aguaceros aislados con tormenta en el oeste y norte. San José tendrá una temperatura mínima de 17,3 °C y una máxima de 27,8 °C.

El Pacífico Norte tendrá pocas nubes en la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad con lluvias aisladas. En Liberia, la temperatura oscilará entre 23,3 °C y 37,3 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, el patrón será más lluvioso. La tarde tendrá aguaceros dispersos con tormenta eléctrica. Quepos registrará una mínima de 21,3 °C y una máxima de 32,3 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad parcial en la mañana. En la tarde se prevén lluvias aisladas. Golfito tendrá temperaturas entre 22,2 °C y 34,3 °C.

En el Caribe Norte, la mañana será parcialmente nublada. En la tarde se esperan lluvias en zonas montañosas. Guápiles tendrá una mínima de 22,3 °C y una máxima de 29,3 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares. Habrá lluvias en sectores montañosos durante la tarde. Limón registrará temperaturas entre 22,7 °C y 29,4 °C.

En la zona norte, la mañana tendrá nubosidad parcial. En la tarde se prevén lluvias en las montañas del sur de la región. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 18,2 °C y una máxima de 28,6 °C.

El IMN señala que las lluvias persistirán durante la noche en sectores costeros del Pacífico.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:22 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La fase lunar estará en cuarto creciente.