Productor de café alza la voz por robo de su vehículo: ‘He recibido solidaridad como nunca lo imaginé’

En cuestión de minutos, los ladrones abrieron el vehículo y se lo llevaron.

Diego Berrocal sintió un profundo vacío en el estómago cuando salió de la casa de su novia, el sábado en la mañana, y ya no estaba el Isuzu DMax gris que usaba para trabajar desde hace 10 años.

El productor de café recurrió a las redes sociales para expresar su frustración y su preocupación por el robo sufrido y la seguridad en Costa Rica, lo que provocó una masiva respuesta de los usuarios y múltiples muestras de apoyo.

“Estamos en la etapa más importante de la cogida de café, transporto kilos y kilos todos los días, hay familias que dependen de esta producción, cafeterías que confían en mi trabajo, y sí el carro estaba afuera por un ratito, aún así nada justifica que robar sea normal”, manifestó.

La tarde del lunes, el video que Berrocal subió a Instagram alcanzaba 1,3 millones de vistas y casi 2.500 comentarios.

“Los ladrones se ponen a la par del carro, lo miden, se ve en el video donde eventualmente se acercan y lo abren como si nada, pegaditos a la puerta y luego lo ruedan un poquitico para abajo y se lo llevan. Eso pasó en la pura madrugada”, contó Berrocal a La Nación, sin precisar el cantón donde ocurrieron los hechos.

“Yo puse un video, y tampoco esperaba que explotara tanto, y la respuesta ha sido tan tan tan gigante, he recibido solidaridad como nunca me imaginé”, contó.

Aseguró que incluso que hay personas que se han ofrecido para prestarle sus vehículos porque no los están usando o porque van de vacaciones. Otras le dijeron que le depositarían dinero para que pueda recuperarse del golpe económico, pues el pick-up le había costado cerca de $40.000.

Aunque algunos de los comentarios han sido de personas discutiendo por política y las próximas elecciones, afirmó que eso a él no le interesa.

“Hay un sentimiento generalizado de inseguridad y eso no tiene nada que ver con ningún partido, no tiene nada que ver con ningún lugar, gente de todo el país te habla y te cuenta sus experiencias y que lo normal es que tengamos que vivir guardados en rejas”, agregó el productor cafetalero que dirige la finca Plantex.

Aunque el mismo sábado Berrocal presentó la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó que no tiene esperanza de encontrar el vehículo.

Ahora, afirmó, deberá esforzarse de nuevo para ahorrar y reunir los fondos necesarios para comprarse otro vehículo apto para su trabajo.

Mientras tanto, un familiar le prestó su carro por algunos días, e indicó que aunque esto no le resuelve todo, sí le ayuda al menos para llegar a la finca cafetalera.

“Será asumir las consecuencias de la acción de alguien más y yo tendré que ir y ver dónde consigo algo, será a pagar cuotas porque tampoco tengo plata para pagar una prima”, detalló Berrocal.

Según datos del OIJ, al domingo 11 de enero de este 2026 se han presentado 83 denuncias por robo de vehículo, lo que da un promedio de 7,5 denuncias por día. El cantón con más denuncias es San José, con 14, seguido por Liberia (siete), Limón (seis) y Alajuela (cinco). Asimismo, Alajuelita, Goicoechea y Desamparados registran cuatro robos.

Por su parte, la provincia con más casos es San José, con 30, seguida por Alajuela (14), Guanacaste (11), Limón (nueve), Heredia (ocho), Puntarenas (siete) y Cartago (cuatro).