Privado de libertad muere en hospital tras agresión en La Reforma

Una riña terminó en el fallecimiento de un hombre que se encontraba privado de libertad en La Reforma.

Un hombre de apellidos García López, de 39 años, privado de libertad, falleció en el Hospital México luego de recibir un fuerte golpe durante una riña en el centro penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.

Según informó la Policía Penitenciaria, la agresión ocurrió este martes 26 de mayo.

“El personal policial actuó conforme a los protocolos de seguridad y atención establecidos, coordinando la valoración médica y el posterior traslado al hospital debido a la gravedad de la lesión”, indicó.

Las autoridades identificaron a un privado de libertad de apellidos Rico Gómez como el presunto agresor. Los encargados del penal ordenaron el aislamiento preventivo del sospechoso mientras los oficiales ejecutaban las diligencias correspondientes dentro de la estructura carcelaria.

Horas después de lo sucedido, a las 6:25 a. m. de este miércoles, el personal médico del hospital México confirmó el fallecimiento de García López.

“La Policía Penitenciaria mantiene coordinación con las autoridades competentes para el desarrollo de la investigación respectiva y el esclarecimiento de los hechos. La institución lamenta profundamente esta situación y extiende sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido en este difícil momento”, finalizó.