Sucesos

Privado de libertad muere en hospital tras agresión en La Reforma

Las autoridades penitenciarias de La Reforma aislaron al presunto agresor, mientras investigan el caso.

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Por Yucsiany Salazar
Vigilancia en una torreta de la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Todo listo en el centro penitenciario para la extradición del exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata.
Una riña terminó en el fallecimiento de un hombre que se encontraba privado de libertad en La Reforma. (Foto: Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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