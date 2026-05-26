Sucesos

Colegio de Abogados advierte que grabar visitas en La Reforma violentaría derechos constitucionales

El gremio de abogados se pronunció acerca de una iniciativa anunciada por la presidenta de la República, Laura Fernández, tras reunión con jerarcas de seguridad

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Por Natalia Vargas
Así está el ambiente en La Reforma previo a la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata.
La presidenta Laura Fernández anunció que impulsaría una iniciativa de ley para grabar en video y audio las visitas en máxima seguridad de La Raforma. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Laura Fernándezgrabación de visitas en La ReformaColegio de Abogados
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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