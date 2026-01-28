Primer homicidio del año en Heredia: Gatilleros acribillan a hombre cuando salía de una vivienda en Getsemaní

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia atendieron, la mañana de este miércoles, el homicidio de un hombre en el barrio Getsemaní, en San Rafael de Heredia. Esta provincia era la única que, desde inicios de año, no registraba ni un solo asesinato.

Información preliminar señala que la víctima salía de una vivienda a bordo de un vehículo cuando fue interceptada por un gatillero en vía pública. El atacante estacionó un carro negro a varios metros de donde ocurrió el ataque, caminó hacia el ahora fallecido y le disparó en reiteradas ocasiones sin mediar palabra.

El conductor herido perdió el control del automotor, el cual colisionó contra un montículo de tierra al lado de la vía, pero logró huir del lugar, al tiempo que el atacante continuó disparando.

La víctima fue hallada sin vida en las cercanías de donde ocurrió la balacera, sobre la vía.

Oficiales de la Policía Judicial se encuentran en el sitio realizando el levantamiento del cuerpo, el cual será llevado a la Morgue Judicial para su autopsia. El caso permanece bajo investigación para esclarecer la circunstancias del ataque.

Hasta este 28 de enero, el país registra 44 homicidios, 24 menos con respecto al mismo periodo del año anterior.

Puntarenas encabeza la lista de provincias con más asesinatos, con 12 crímenes de este tipo, seguida por San José con 11 y Limón con 8.